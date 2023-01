La peor pesadilla de Makoke le explota entre las manos a Emma García

A veces lo que para unos es un sueño para otros es un castigo divino. En este caso parece que hubo unanimidad a la hora de valorar lo que Telecinco le hizo a la ex de Kiko Matamoros.

Nada mejor que recurrir a un especialista para averiguar eso que los colaboradores de televisión no quieren o no pueden contar. O eso al menos debe de ser lo que piensan los responsables del Fiesta de Emma García en Telecinco.

De hecho, este domingo volvieron a contar con la participación del hipnotista y mentalista Jorge Astyaro. En esta ocasión lo hizo para someter a Makoke a una sesión de hipnosis después del revelador momento que se vivió con Ana María Aldón.

Por su parte, la exmujer de Kiko Matamoros revivió varios episodios desagradables de su vida durante la hora y media duró la experiencia en la que consiguieron que llegara a un estado disociado de consciencia.

Durante el programa se pudieron ver las imágenes de la hipnosis de Makoke en la que se enfrenta a cosas del pasado nada agradables: se encuentra anulada y superada por sus traumas. El mentalista asegura que sus problemas tienen nombre y apellidos: Kiko Matamoros y hace una actividad con una palabra que ella no quiere leer. Le pide que la borre y que escriba lo que ella quiera. ¿Necesita Makoke enterrar el hacha de guerra para poder sanarse? Ella dice no estar de acuerdo con esta reflexión.

El caso es que la colaboradora no estaba muy contenta con su hipnosis ni con las conclusiones que se dieron, pero decidió sacar algo bueno de la experiencia: "Me da pena, pero, si te soy sincera, he sacado positivo que volví a mi infancia. Estuve con mi padre y mi madre en la playa, fue muy gratificante, y hace que todo lo demás me resbale".

A quien no "resbaló" este nuevo episodio de hipnosis con famosos fue al público de Fiesta, que este domingo no siguió tanto el programa como otros días. De hecho, Telecinco anotó un 10.2% de cuota de pantalla y 1.207.000 espectadores, sus datos combinados más bajos desde el pasado 1 de enero.