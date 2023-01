Rosalía sigue rompiendo moldes: desfiló y cantó en la pasarela de Louis Vuitton

El desfile en París de la Maison Louis Vuitton presentando la colección otoño-invierno 2023/2024, contó con la esperadísima y siempre peculiar actuación de la cantante Rosalía, quien interpretó canciones de su último disco, ‘Motomami’.

La estrella española, que recientemente hizo un explosivo adelanto de uno de sus próximo temas que arrasó en las redes sociales, ha regresado de su tour internacional desde España a Latinoamérica volviendo, de nuevo, a Europa. Una vez aquí, ha cerrado su gira con rotundo éxito en París.

#Rosalia is a big mood at the @LouisVuitton men’s fashion show tonight jamming out to the iconic ‘Basbousa’. (Only real motomamis know that this song is on her official Spotify playlist.) pic.twitter.com/frN7UllVqk