Javier Bardem la lía parda en la presentación de la película 'La sirenita'

El actor entendió muy mal las peticiones de la prensa gráfica que le pedía un posado sobre su papel como el rey Tritón y tuvo un gesto totalmente fuera de lugar en un acto cultural.

Javier Bardem acudió a la presentación de la nueva adaptación en acción real de 'La Sirenita' de Disney en el Hotel Four Seasons de Madrid, y en su encuentro con los medios de comunicación se mostró como hacía tiempo que no recordábamos: sensible, emocionado, amable…

El actor habló con emoción de su papel en el film y explicó qué ha significado para él interpretar al Rey Tritón y cómo ha vivido el rodaje. “Formaba parte de una historia que conozco -dijo sobre la razón que le empujó a aceptar el papel-. Era un trabajo importante para mí porque lo podía compartir con mis hijos y con sus amigos y sabiendo que iba a ser algo extraordinariamente bien hecho por el resto de la gente".

Hasta ahí, todo bien. Bardem, en su papel de actor, alabó a todos los participantes en la película, pero cuando le pidieron que se pusiera en ese momento en la piel del Rey Tritón, comenzó a fraguarse el desatino. La prensa gráfica hizo a Bardem una extraña petición, quizás a sabiendas de que saldría por peteneras como suele hacer. Los periodistas pidieron al actor que hiciera un "gesto de rey", pero él se negó indicando que "eso solo en las películas".

Los fotógrafos insistieron sobre su gesto real y, cuando abandonaba la sala, lanzó un llamativo grito que ha generado filias y fobias, y que ha dado mucha chica a la prensa y a las redes sociales. Cuando había dejado de posar, mientras se iba, Bardem soltó con una sonrisa el grito de "¡viva la República!". Unas palabras que han corrido como la pólvora por las redes sociales, dividiendo a los internautas ante tal parecer.

Bardem da vida da vida al Rey Tritón en la nueva adaptación en acción real de 'La sirenita' de Disney. Ésta se presenta como la historia de una joven sirena con sed de aventura e incomprendida por su padre, que trata de retenerla en el mundo submarino.

Los insultos de Bardem

De todos es conocida la ideología y la forma de defenderla del actor, que no desaprovecha ocasión para hacerla evidente y entrar en las polémicas que hagan falta, lo que le ha llevado a granjearse muchas enemistades.

Cabre recordar los insultos que dedicó al actual alcalde de Marid, José Luis Rodríguez Almeida, durante la marcha del clima en Madrid: " Y ese, esto también es personal, estúpido de Almeida que quiere revertir Madrid Central y permitir circular por la capital a vehículos contaminantes”.