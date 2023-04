Un amigo de Yulen Pereira deja al descubierto sus "apaños" para vender a Anabel

A vueltas con las duras declaraciones que hizo el esgrimista sobre su ex a toda portada y de lo hecha polvo que estaría Pantoja por ello ahora se abre la puerta a las peores sospechas.

Mientras se especula con que Anabel Pantoja está hecha polvo por las duras declaraciones de Yulen Pereira a toda portada y los audios y chats del esgrimista dejándola a los pies de los caballos siguen dando que hablar, este jueves Sálvame fue un poco más lejos.

Y es que Javier Marqués, amigo íntimo de Yulen, fue el encargado de organizar el viaje a Menorca que hizo y que apareció en todos los medios. En un principio, se creyó que esas fotos fueron robadas pero esté jueves dejó caer en el programa de Telecinco que no fue así.



José Antonio Avilés se lanzó a la piscina y le hizo una pregunta muy comprometedora: "Podría ser que durante ese viaje Yulen comentase con vosotros que algún fotógrafo le escribió por redes sociales o algo y él facilitase el sitio donde estaba?".

Los paparazzi y Yulen Pereira ¿casualidad?

Fue entonces cuando Marqués confirmó algo que nadie se esperaba: "A ver, yo vi que era demasiada casualidad que saliésemos de resort y hubiese paparazzi". María Patiño, asombrada quiso saber por qué sospecha eso de su amigo: " ¿Tú has llegado a sospechar que Yulen quedaba con fotógrafos?". Y él contestó de manera contundente: "Sinceramente sí".

Pero después, dio un pasito hacia atrás explicando su respuesta: "Ellos iban a hacer una colaboración. El objetivo fue hacer publicidad al resort y obviamente tiene que haber prensa".



Su respuesta no convenció demasiado a los colaboradores del programa y continuaron lanzándole preguntas a diestro y siniestro, pero él siguió en sus trece: " ¿Tú te crees que Yulen me va a contar eso? Él hizo una colaboración conmigo, sí que es cierto que yo le dije que quería que hubiese prensa, él me dijo que no quería prensa".