Boris, que sufrió un ictus grabando ‘El Desafío’, infalible con la cerbatana

El colaborador televisivo sufrió un ictus en plena grabación del programa de Antena 3 en su tercera temporada y tuvo que someterse a una importante intervención, pero está mejor que nunca.

Boris Izaguirre, de 57 años, se convertía este viernes, junto a Laura Escanes y Mariló Montero, en uno de los ocho concursantes que forman el elenco de la tercera edición de ‘El Desafío’, el programa líder de la cadena principal de Atresmedia donde los famosos se enfrentan a difíciles pruebas cada semana con el objetivo de ser el mejor en el juego.

El primer reto del escritor y presentador de programas de televisión fue hacer gala de su puntería con la cerbatana. Dispuesto a demostrar su origen Yanomami, tribu asentada en Venezuela, el showman contaba con tres oportunidades para dar a una bombilla. Boris falló las dos primeras y, al relajarse, acertó en la tercera. La segunda parte consistía en acertar en un aro en movimiento y la clavó.

Al final, logró superar la prueba con creces, como deberá hacer la semana que viene, cuando se convierta en James Bond. Sin embargo, el verdadero desafío que amenazó su vida lo tuvo que superar en primavera, cuando se sometió a una “intervención importante” consecuencia de sufrir un ictus mientras grababa el programa.

Así lo desveló Jorge Salvador, creador y productor de ‘El Desafío’: “Durante la semana en la que estábamos preparando el tercer programa de la temporada, Boris sufrió un ictus. Tuvo que ir al hospital y se sometió a una intervención muy importante. Yo le llamé al hospital y le dije: no te preocupes, tengo un sustituto. No sufras, nosotros vamos a seguir haciendo el programa y tú recupérate”, explicó.

Una decisión que, aunque en un primer momento Boris aceptó, luego acabó rechazando. “A las tres horas me llamó y me dijo que quería volver, que le esperáramos a recuperarse y que lo haría. Su médico me envió un mensaje de voz diciéndome que le autorizaba pasadas 7 semanas, incluso a hacer la prueba de apnea”, añadió Salvador.

A 6 metros de distancia, @Borisizaguirre consigue superar su primera parte del desafío #ElDesafíoEstreno pic.twitter.com/b3SuqaePMg — El Desafío (@eldesafioA3) January 13, 2023

El escritor venezolano, visiblemente emocionado, confesó que él mismo consideró que “si no acababa el programa, me iba a dar una depresión; así que, al permitirme volver, me salvaron de esa depresión. El verdadero desafío de mi participación en el programa era llegar hasta el final e intentar hacerlo. Yo creo que esa es la razón principal de este programa: que todos en la vida nos enfrentamos a desafíos sin darnos cuenta y en este caso lo que haces es superarte a ti mismo”.

El 2022 fue un año complicado para él en cuestión de salud. En abril, confesó a sus seguidores que había sido diagnosticado con “un problema cardiovascular grave” que desconocía por completo y que podía haberle provocado una hemiplejia. “La intervención, una endarterectomía caroridea, ha sido un éxito”.