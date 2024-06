TVE pone a Alba Carrillo en bandeja su venganza contra Mediaset y Sandra Barneda

Son amigas entre sí y de Rocío Carrasco desde que compartieron plató y sofá en Telecinco en "Hable con ellas", pero ya sabe que una cosa es la amistad y otra bien diferente los ingresos...

Alba Carrillo, la modelo y presentadora madrileña, está viviendo un momento televisivo excepcional. Lejos muy lejos queda ahora el difícil trance que vivió cuando Mediaset no solo la fulminó de su parrilla sino que la incluyó en su famosa lista negra de nombres que lo habían sido todo para sus espectadores durante tanto tiempo.

La película ha cambiado radicalmente para ella desde que fichó por TVE y sus muchas y variadas colaboraciones en diferentes formatos de la cadena pública le han abierto ahora una nueva puerta: ha llamado la atención de Netflix, que la ha seleccionado para liderar la versión española de “Too Hot to Handle” (conocido como “Jugando con Fuego” en español).

Este popular reality show, que ha tenido gran éxito en Reino Unido, Brasil y Alemania, se asemeja en muchos aspectos al famoso programa La isla de las Tentaciones, que curiosamente en España presenta en Telecinco su gran amiga Sandra Barneda, íntima suya y ambas de Rocío Carrasco desde que coincidieron hace muchos años en el Hable Con Ellas de Mediaset.

En Too Hot to Handle, varios participantes solteros conviven en un entorno paradisíaco, pero con una regla estricta: no pueden besarse ni tener relaciones sexuales. Cualquier infracción supone una deducción del premio de 100.000 dólares.

Cabe recordar que desde que aterrizó en TVE Alba Carrillo ha destacado en programas de La 1 como la edición All Star de El Cazador, el concurso de repostería Bake Off: Famosos al horno (donde también coincidió con Carrasco), amén de sus colaboraciones como tertuliana de programas de temática rosa como el Mañaneros de Jaime Cantizano o el D Corazón de Jordi González y Anne Igartiburu.

En la versión española de Too Hot to Handle, un asistente virtual llamado “Lana” supervisará a los concursantes y proporcionará información clave a Alba Carrillo, quien será la maestra de ceremonias en esta emocionante aventura de amor y tentación en la plataforma de streaming4. Aunque aún no se ha anunciado la fecha de estreno, los seguidores de Alba Carrillo pueden esperar verla en acción muy pronto.