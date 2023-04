Maya Pixelskaya hunde a Dani Mateo destapando los detalles de su vida privada

Poco o nada se sabe de la existencia íntima del presentador de La Sexta más allá de su labor en la pequeña pantalla, sin embargo, ahora ha habido un pequeño y algo humillante escape...

Los tira y afloja dentro de la mesa de Zapeando entre Dani Mateo y Maya Pixelskaya se están convirtiendo en uno de los grandes clásicos del programa de humor de la sobremesa de La Sexta y así lo volvieron a demostrar este martes.

Pixelskaya se enfrentó a la pregunta heavy de un espectador, que quería saber qué zapeador es el que tiene la vida más aburrida. "Yo sigo vuestros Instagrams y me tengo que inspirar en eso", explicó la humorista antes de hacer su particular clasificación. En un primer momento colocó a Quique Peinado en el Top1 porque "los planes con sus hijos son los que menos me motivan", argumentó.

Las intimidades de Dani Mateo congelan las cifras de La Sexta

Sin embargo, casi sobre la marcha, cayó en la cuenta de que Peinado lleva a los niños a museos, así que se lo pensó mejor y le colocó en segundo puesto. "Realmente el que me parece que lleva la vida más aburrida es Dani Mateo" le soltó al presentador entre bromas y veras, "está en el campo viviendo solo, mirando su huerto, viendo cómo crecen las plantas", ironizó destapando parte de la vida privada del cómico.

A esto se suma que "está todo el día en el FIFA: Si yo me conecto y está siempre ahí, o en el Monopoly los fines de semana". "Me parece fatal", respondió Dani Mateo.

Todo ello en una tarde en la que Zapeando prácticamente se mantuvo inmóvil en los audímetros, registrando para La Sexta un 6.8% de cuota de pantalla y 641.000 espectadores, frente a. 6.8% y 649.000 del día anterior.