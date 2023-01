Paloma Cuevas confirma su relación con Luis Miguel (gota a gota) en su revista

La ex de Enrique Ponce está creando misterio en esta historia de amor. Sabe medir los tiempos y tiene la mejor plataforma. Es un tándem gratuito para ambas partes. Otra cosa es la realidad.



Este miércoles Paloma Cuevas y Luis Miguel comparten portada en la revista Hola con el adiós a Constantino de Grecia. Un funeral de Estado en toda regla con rey fallecido sin corona. Un funeral elegante también en toda regla.

Paloma Cuevas es protagonista junto al último rey heleno. La información referente a la ex de Enrique Ponce no tiene la mayor notoriedad, según se puede leer y entender en sus páginas de interior.

Una salida de noche con cena incorporada y junto a los Duques de Anjou y Raúl Gónzalez y su mujer Mamen Sanz. Lo más llamativo de la noticia de interior es Luis Miguel de copiloto junto a Paloma Cuevas. Poco más. O mucho más según se entienda la relación de Paloma Cuevas con la revista y la intención que tiene de empezar a confirmar la relación a través de su revista amiga.

Hola y Paloma Cuevas mantienen una relación que es más familiar que amistosa. Algo que hace que conozca todo lo que se puede o no se puede publicar acerca de su persona y su familia. Y su futuro. Ella es íntima de una de las dueñas de la cabecera.

Paloma Cuevas ha autorizado estas imágenes. Y salen todos estupendos. De guapos. La pareja no quiere confirmar ni desmentir la relación. Están en su derecho. Otra cosa es la realidad que conoce ESdiario. Paloma Cuevas y el cantante Luis Miguel se ven con frecuencia aunque no sean publicados en la revista amiga. Se ven en dos zonas de nuestro país. Unas veces en Madrid y otras en Marbella en la urbanización La Zagaleta. Otras veces se han visto en París. A solas. Allí no había cámaras. No había aviso para tal cobertura.

Paloma Cuevas lo tiene medido en una historia que surgió cuando estaba con Enrique Ponce

La modelo está creando misterio en esta historia de amor. Sabe medir los tiempos y tiene la mejor plataforma. Es un tándem gratuito para ambas partes. Cuevas y la revista de los Sánchez Junco se deben favores como amigos que son. Ella lo tiene todo medido.

Así, Hola servirá los aperitivos de esta relación que nació cuando eran matrimonio Cuevas y Ponce. Compartieron muchas noches bajo el mismo techo. Los tres eran muy amigos. La amistad proliferó en otro sentido. Cosas que tiene el roce. Lo de ahora es un aperitivo. Pronto conoceremos en esta revista el anuncio de la relación entre el cantante y la hija del apoderado Victoriano Valencia. O el anuncio de boda.