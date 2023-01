Ana María Aldón camino al “cadalso”

La exesposa de José Ortega Cano ha estado jugando con fuego durante muchos meses. Ha sido pillada por sus compañeros, algo de lo que su familia política se dio cuenta hace ya tiempo.

La ex mujer de José Ortega Cano está en el punto de mira. Y no por el público. Eso sucedió hace tiempo. Ahora lo está por Unicorn, la productora donde trabaja. La productora de Ana Rosa Quintana.

Ana María Aldón no ha contado una verdad en todo este tiempo. Ni en tiempos ni en formas. Otros medios han contado la verdad de su situación legal con su marido. Su divorcio, la ratificación del proceso, las condiciones del convenio regulador firmado de mutuo acuerdo por las dos partes, Ana María y el torero. Todos estos datos los ha ido facilitando ESdiario. Aldón observaba de reojo y no ha querido confirmar nada.

Este fin de semana su programa se cansaba de la "cara de no pasa nada" de la profesional del patronaje y el diseño. El programa Fiesta está cansado de lo poco generosa que ha sido con su programa y no ha remado a favor de obra. Ana María iba y mantenía silencio. Incluso ha desmentido lo que ella sabía que era cierto. En definitiva, ha ido a cobrar y a aportar poco. Poquísimo. Hasta este domingo.

El programa donde colabora Ana María Aldón ha tenido que tirar de informaciones que han publicado otros medios y es ella "quien se lo ha llevado caliente".

Todo lo que Ana María Aldón se ha negado a confirmar en su programa

No ha querido confirmar que percibe de su ex marido 1.200 euros para ayudar a su economía familiar. No ha querido confirmar la firma de custodia compartida del hijo en común. No ha querido confirmar que todos los gastos extraordinarios del hijo en común correrán a cargo de José Ortega Cano. No ha querido confirmar que el torero ha sido el "más generoso" con su divorcio. No ha querido confirmar que desde hace un mes y medio ya estaba divorciada.

En resumidas cuentas, Ana María Aldón ha jugado a ser la estatua de piedra en su programa. Y su programa se ha cansado. También ha sido pillada por sus compañeros. Algo de lo que su familia política se dio cuenta hace ya un tiempo.