Echan a Alexia Rivas de la aplicación más famosa para ligar por "abusar"

Así a primera vista muy pocos espectadores y compañeros podrían haberlo adivinado, pero la colaboradora de Telecinco no lo tiene nada fácil. Y es que no siempre es oro todo lo que reluce.

Aunque dada su juventud y repercusión mediática podría parecer lo contrario parece que Alexia Rivas no lo tiene tan fácil para ligar como podrían pensar algunos... Si hace unos días clamaba que no quería hombres casados ni comprometidos en su vida, ahora confiesa que lo tiene complicado hasta para ligar online...

Y es que son muchos los testimonios que aseguran que ser famoso y ligar en aplicaciones de citas no es nada sencillo. Tal como explicó Alexia a los chicos les da vergüenza hacerle match en las apps más famosas de ligoteo. Lo que no hubiera imaginado jamás es que le iba a pasar lo mismo que a Sharon Stone: que le han cerrado la cuenta porque la consideran un perfil falso con el que no se puede ligar.

Alexia Rivas utiliza el altavoz de Ya es Mediodía para quejarse

Ni corta ni perezosa pero sí muy indignada Rivas ha utilizado el escaparate que le supone su trabajo en el Fresh de Ya es Mediodía para exponer su caso. A saber, se fue con sus amigas de Feria y ellas le propusieron abrir una cuenta en una app de ligar para ver si se animaba la noche.

Ella se puso manos a la obra y subió sus cinco mejores fotos para conseguir el objetivo, pero al poco tiempo le empezaron a decir por Instagram que le habían abierto un perfil falso y que estaban utilizando su imagen en una cuenta falsa.

Ella se sorprendió, pero no imaginaba que la propia app iba a pensar que era un perfil falso y que le iban a cerrar la cuenta y prohibirle el acceso para futuras ocasiones. Marc Florensa, experto en redes y amigo de la colaboradora de Telecinco, conectó en directo con plató para ironizar con "mandarle un beso a Alexia que tiene una vida muy dura y muy complicada". Eso sí, "no hace falta que seas famoso para que te suplanten la identidad, nos pasa a todos".

Su consejo es muy claro: que deje de ligar por las redes sociales y que se dedique más al cara a cara porque "salir, sale, pero tendría que salir con otra intención", sentenció.