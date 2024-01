Belén Esteban y su viral e internacional felicitación para el Año Nuevo

Tal y como hizo en Nochebuena, Belén Esteban aprovechó la Nochevieja para subir un vídeo felicitando el año nuevo que no tardó en hacerse viral.

Hay muchas formas de felicitar no solo la Navidad, también el Año Nuevo y Belén Esteban parece estar convirtiéndose en una experta en hacerlo. Porque después del vídeo que subió en Nochebuena felicitando las fiestas emulando la forma en la que el rey Felipe VI lo hizo, la colaboradora de televisión ha vuelto a hacer lo propio por Nochevieja.

Desde que terminara "Sálvame" en junio de 2023, Belén Esteban y todos sus compañeros del programa se han tenido que sacar las castañas del fuego alejados de la televisión, al menos los primeros meses después de la cancelación del programa porque según han avanzado los días varios de los colaboradores han encontrado hueco en otras cadenas.

Aún así, Belén Esteban no va a tener mucho problema para seguir estando en boca de todos, porque todo lo que ha hecho la madrileña en los últimos tiempos se ha vuelto noticia, y su vídeo felicitando el Año Nuevo no ha sido distinto.

La felicitación de Belén Esteban, en varios idiomas

Belén Esteban ha querido felicitar el Año Nuevo a todos los seguidores que tiene en redes sociales, y siendo consciente de que puede tener personas que no hablen castellano, 'la princesa del pueblo' ha ido un paso más allá en su vídeo y ha felicitado el año en varios idiomas, entre ellos el inglés, el gallego, el catalán y el euskera, este último incluso se le resistió un poco.

Sentada en una butaca delante de un árbol de Navidad y con una mesa con una fotografía de la Reina Letizia y otra de ella, Belén Esteban se ha lanzado a felicitar el año a sus seguidores. "Os quiero desear a todos feliz año" comienza diciendo en castellano para pasar a hacerlo en varios idiomas, catalán "Feliz Ani"; gallego "Feliz Anni novo" o inglés "Happy New Year".

Belén Esteban os desea Feliz Año pic.twitter.com/tZ7PfGsw4h — Alexsinos (@alexsinos) December 31, 2023

Pero hubo una felicitación que le costó un poco más, en euskera. "Urtin very god" comienza pronunciando desatando las carcajadas de quienes la acompañaban tras las cámaras. Pero Belén no se rinde: "No, urtin berri no. Urtin no, lo quiero hacer bien, coño...Vale, Urti berri on", un tercer intento que tampoco fue del todo exitoso, porque la frase correcta era "urte berri on", pero con el que la madrileña se dio por satisfecha.