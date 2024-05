La libertad provisional de Antonio Tejado provoca la estampida de Chayo Mohedano

El sobrino de María del Monte vuelve a estar en el ojo del huracán de la polémica tras conseguir salir de la cárcel finalmente. Ahora habrá que ver qué hace la hija de Rosa Benito...

Una semana después de que la Fiscalía se manifestase a favor de la salida de prisión de Antonio Tejado y los otros detenidos por su presunta implicación en el asalto a la casa de María del Monte e Inmaculada Casal, previo pago de una fianza de 100.000 euros en el caso del sobrino de la artista (al igual que el cabecilla de la banda, El Ruso, y 50.000 para el resto de investigados) el juez del Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla ha tomado una decisión.

Juan Gutiérrez Casillas ha acordado este lunes la puesta en libertad sin fianza para Antonio y para los otros 5 detenidos por el robo a la vivienda de la folclórica, a los que impone diferentes medidas cautelares, como la retirada del pasaporte, la obligación de comparecer regularmente ante el juez los días 7 y 21 de cada mes, y una orden de alejamiento de las víctimas: María, Inmaculada, la hija de la periodista, su yerno y la empleada del hogar de la pareja, a las que no podrán acercarse ni intentar ponerse en contacto por ninguna vía.

Una noticia adelantada por El Diario de Sevilla de la que su ex, Rosario Mohedano no quiso saber nada horas antes.

Amiga de Iván Reboso desde hace años, Chayo Mohedano fue uno de los rostros conocidos que no se quiso perder la boda del popular periodista con Joan Crisol.

Acompañada por su madre Rosa Benito, la sobrina de Rocío Jurado acaparó todas las miradas con un llamativo y escotadísimo vestido azul eléctrico con drapeado en la parte frontal y diadema tipo turbante a juego, que combinó con complementos en dorado.

Un día muy especial en el que la artista confesó que se acuerda "todos los días" de su boda y en el que no dudó en dar un consejo a la pareja para que su matrimonio sea tan exitoso como el suyo con Andrés Fernández, con el que lleva casi 15 años de feliz relación: "Que tengan paciencia, que la paciencia es importante". "Simplemente que se quieran, que se respeten, que la vida te pone piedras en el camino. Y hay que saber saltarlas", añadió Rosa Benito.

Rosario Mohedano, espantada nada más escuchar el nombre de Antonio Tejado

De lo que no quiso hablar fue de la salida de prisión de Antonio Tejado. Un asunto sobre el que la prima de Rocío Carrasco, que mantuvo una tormentosa relación con el sobrino de María del Monte (con el que tiene un hijo de 15 años) no quiso ni oír hablar y hasta salió huyendo airadamente en cuanto escuchó el nombre de su ex.