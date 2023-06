Terelu "roba protagonismo" a Raquel Bollo en un tema espantoso y remata Sálvame

Después de hablar del abandono obligado de Manuel Cortés por motivos de salud en Supervivientes 2023, Terelu Campos anunció este miércoles algo en el plató de Sálvame Diario que ningún colaborador esperaba.

Y es que tras el altercado que ocurrió hace unos días con Raquel Bollo en los pasillos de Telecinco, parece que la presentadora está estudiando iniciar acciones legales contra ella.

Terelu aseguró que "no puedo permitir que sobre mi persona se vierta una acusación así" y añadió: "Me da pena porque a mí me puede acusar de muchas cosas, pero que yo no sea una persona comprometida, que encima es lo que he mamado y que yo no haya respetado y apoyado la causa de Raquel Bollo, cosa que he hecho siempre...".

"Jamás he tenido alguna duda sobre su relato", recalcó para matizar que entiende que "uno puede ponerse muy nervioso, pero no traspasar unas líneas". Tras estas declaraciones, la presentadora advirtió que "me vale un mensaje de estaba nerviosa, si me manifesté así, lo siento porque sé que nunca has dudado de mí", pero a día de hoy no ha recibido las disculpas de Bollo.

Ni sus propios compañeros de programa entendieron la actitud de la hija mayor de María Teresa Campos y así se lo hizo saber Belén Esteban, que le acusó de estar adquiriendo un protagonismo que no le pertenecía porque Bollo estaba dirigiéndose al programa, no a ella en concreto.

Algo molesta, la presentadora le respondió: "Belén, yo no necesito a Raquel Bollo para darme protagonismo y menos en una cosa tan espantosa como esto".

Cabe recordar que Raquel se mostró ante las cámaras de lo más alterada tras ver a la hija de Chiquetete hablando de ella y de sus hijos en el plató. Sin pelos en la lengua, le recriminó a Terelu que le girase la cara días atrás en maquillaje y, después, arremetía contra el programa por seguir hablando de ella tras tener tres sentencias que dictaminan que ha sido víctima de violencia de género mientras Rocío Carrasco, sin sentencia alguna, siempre fue respaldada por el magacín de La Fábrica de la Tele.

Sin embargo, parece que Terelu entendió que sí se dirigió a ella de alguna manera y que le recriminó no haberla apoyado como víctima de violencia de género, por eso quiso dejar claro que está estudiando tomar medidas legales.

Una reacción de la Campos que no solo no entendieron compañeros como Belén Esteban sino que tampoco pareció entender el público. De hecho, Sálvame Limón descendió en los audímetros este miércoles hasta el 10.8% de share y 1.081.000 espectadores frente al 11% y 1.088.000 del día anterior y Sálvame Naranja hizo lo propio con 12.4% y 1.065.000 (frente al 13.1% y 1.124.000). No parece la mejor manera de despedirse en su recta final hacia el cierre definitivo de sus puertas.