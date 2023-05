Los novios de Isabel Preysler dejan a Valeria Ros al borde del "bajón"

Las comparaciones son odiosas, ya lo dice el dicho, pero también inevitables, sobre todo si trabajas en televisión o en medios... Y si no que le pregunten a la colaboradora de La Sexta.

Este miércoles le tocaba sección en Zapeando de La Sexta al siempre inclasificable Torito y era inevitable abordar con exhaustividad el bombazo de Isabel Preysler y su nuevo reality a partir de las Navidades en una plataforma de pago.

Aunque siempre ha sido un poco al revés, en esta ocasión será la reina de corazones la que siga los pasos de su hija Tamara Falcó (que ya tuvo su propio reality) y no viceversa.

Con este nuevo bombazo televisivo sobre la mesa era inevitable que el programa de zapping de la cadena verde de Atresmedia se empleara a fondo y así fue.

La fantasía de la vida de Isabel Preysler que Valeria Ros no tiene

No en vano, ya lo dijo Torito, "la vida de Isabel Preysler es una fantasía pura". Ya que estaba allí, aprovechó para cuestionar a algunos de los presentes por su pasado amoroso: "¿Tú has estado con algún cantante?", le preguntó a Valeria Ros, que no dudó en responder que no.

"¿Y con algún exministro?", continuó. "No", volvió a contestar ella, que terminó sorprendiendo a los espectadores y a sus compañeros de programa con esta inesperada confesión que provocó las risas por todo el plató de Zapeando: "Solo con ceros a la izquierda. Tengo un ojo horrible", sentenció entre irónica y divertida hablando de su vida sentimental y privada. De hecho, ella misma reconoció que no da una con los hombres.

Isabel Preysler ha convertido su casa en un estudio de grabación

Mientras tanto Preysler ya tiene en marcha su nueva "fantasía", que diría Torito. Y es que la presencia de un numeroso grupo de personas llegando a la casa de Isabel hace una semana, justo después de que trascendiese que Tamara Falcó se había quedado sin vestido de novia hizo pensar que eran estilistas que acudían a la mansión familiar para proponer ideas y diseños a la marquesa para su gran día.