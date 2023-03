Lorena Castell se lía con lo de acostarse con sus exnovios y lo paga La Sexta

Lo del directo puede provocar en ocasiones situaciones embarazosas para los presentadores y colaboradores de la televisión cuando se trata de sacar a la luz facetas de su vida íntima.

Tras la entrevista que concedió Laura Pausini en El Hormiguero de Pablo Motos, en la que se sinceraba sobre si se acostaría o no con un ex y cuántas veces lo haría, la cantante italiana tenía claro que no y así lo manifestó de lo más rotunda.

Horas después Dani Mateo recuperaba el debate en la mesa de Zapeando y planteaba la pregunta a sus colaboradores: "Y vosotros, ¿estáis de acuerdo con su opinión de no tocarles ni con un palo?".

Los zapeadores de La Sexta no se ponen de acuerdo con los exnovios

"Totalmente", respondieron casi al unísono Quique Peinado, Thais Villas y Lorena Castell. Sin embargo, Miki Nadal no estaba tan de acuerdo: "Hay circunstancias. Si tienes pareja nueva no, pero si no... un remember". "¿Otra vez con tu ex?", respondió incrédula Castell, que es de la opinión de "si lo dejaste fue por algo". "A lo mejor no fue por eso...", le matizó su compañero.

En medio de un encendido debate en la mesa de zapeadores, Dani Mateo insistió a Lorena: "¿Pondrías la mano en el fuego al asegurar que nunca has estado con un ex?". Fue entonces cuando Castell comenzó a matizar: "Hombre, si he tenido una relación no, pero si fue un picoteo, entonces sí, claro que he repetido... pero más de tres años es relación, ya. Con una relación no, no repito".

Pero Miki Nadal le sembró la duda al preguntarle por "Paco". "¿Y Paco qué?", le espetó. "Ahhh Paco.... Ay Paco".

Bromas y veras, ironías y metáforas que no terminaron de cuajar al otro lado de la pequeña pantalla y que dieron a Zapeando este jueves un 5.6% de cuota de pantalla ante 561.000 espectadores en La Sexta, sus cifras más discretas desde el pasado 16 de febrero.