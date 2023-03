Belén Esteban saca las pruebas que demuestran que Senovilla es "mala persona"

Por más que ambas insisten en que quieren acabar con esta guerra cíclica de una vez por todas, no paran de echar gasolina a una hoguera que a este paso les explotará en toda la cara.

Estás las dos hartas de la polémica, supuestamente, pero siguen las dos echando leña a un fuego que a este paso no se va a apagar nunca... Y es que tanto Alicia Senovilla como Belén Esteban siguen en su particular escalada de "violencia" televisiva por más que ambas sostengan que quieren acabar con esta guerra cíclica de una vez por todas.

En el penúltimo asalto la princesa del pueblo se reactivó por un comentario de la presentadora insinuando que ha silenciado a Jesulín de Ubrique. La colaboradora de Sálvame niega que Alicia sea ni su descubridora ni su salvadora, como así insinúan tanto ella como su exmarido, Erasmo Ubera, que aseguró que Belén "tiene mucho que callar".

El exmarido de Alicia Senovilla entra en la guerra contra Belén Esteban

Dice esto porque, según su versión, Senovilla y Esteban fueron "amigas" que pasaron cosas juntas.

Según la versión de Erasmo, "Belén un día me pidió que la representara y yo dije que no, era la madre de la hija de un torero muy mediático, nada más". Además, explicó que Alicia "le salvó la vida" porque se dio cuenta de que estaba sufriendo un "coma hipoglucémico". A pesar de todo, Senovilla nunca vendió nada y por eso lanzó una acusación velada a la de San Blas: "Quien la conoce sabe cómo se maneja".

Después de escucharle, Belén se mostró muy dura sentenciando que "cuando la gente no tiene trabajo y tiene que estar compartiendo piso se tiene que agarrar a cualquier cosa. A veces tienes que hacer cosas de las que no te puedes sentir orgulloso y esta es una de ellas".

Además, presentó pruebas que demuestran que su testimonio es falso. La colaboradora siempre ha negado que Alicia sea su descubridora, porque la primera entrevista se la hizo María Teresa Campos en televisión.

Las pruebas gráficas de Belén Esteban contra Alicia Senovilla

Sobre que sea su salvadora, se puso en contacto con ella alguien con quien no hablaba desde hacía años pero que todos conocen. Esta persona le ha enviado una foto captada en el momento en que sufrió la bajada de azúcar. No la quiso mostrar públicamente por lo delicado de la situación, pero sí la describió y se la enseñó a Jorge Javier Vázquez: "Como verás, estoy con médicos, con sueros y una persona que todo el mundo conoce".

Más aún, "no se ve ni a Alicia ni a su marido". Es por eso que Esteban llegó a una dura conclusión y tras preguntarle Jorge Javier si pensaba que Senovilla era una mala persona contestó rotunda: "Sí. Es una historia que pasó hace 20 años y ella no fue mi descubridora, no soy la tumba de Tutankamón, no me tienen que descubrir".