Kiko Jiménez se rompe al hablar de lo más grave que le sucedió a su madre

Recién expulsado de la última edición de "Pesadilla en el Paraíso", el novio de Sofía Suescun ha tenido tiempo para reflexionar sobre todo eso que uno da por hecho pero no lo es tanto...

Unos días después de su expulsión de la última edición de Pesadilla en el Paraíso, Kiko Jiménez se sentó en el plató del Debate que presenta Sandra Barneda para hacer frente a todo lo que ocurrió dentro y fuera de la granja durante su estancia en el concurso.

Muy emocionado terminó hablando de su familia y de su no relación con padre, momento que aprovechó Barneda para hacer un reflexión: "Todos los homenajes que se hacen a las personas que logran tirar adelante una vida, con unos hijos, los abuelos, la gente mayor es mi punto débil; y te doy las gracias porque sé lo que te cuesta abrirte, pero creo que fue importante que les dieras voz porque te han hecho y hay que darles las gracias".

Kiko Jiménez se emociona hablando de su familia y de su madre en particular

Jiménez fue más allá y explicó que la mayoría de las veces no te paras a pensar estas cosas y que cuando paras en un reality es cuando te das cuenta del valor que tienen: "Lo das por hecho, pero la otra persona no lo sabe y decir lo agradecido que estás de que te haya sacado adelante sola porque no es fácil". Palabras que casi no ha podido terminar por la emoción que le embargó.

El recién expulsado no entiende que se le intente hacer daño con lo que hizo su padre como si fuera responsable de lo que haya hecho con su vida o a su madre: "Solo se separó de una persona que le hacía daño", aclaró para terminar diciendo entre lágrimas que le duele por su madre porque ha dado su vida por él: "Solo intento que sepa que su esfuerzo ha merecido la pena".