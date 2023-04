Iñaki López abochorna a Andrea Ropero contando intimidades sobre sus coitos

Que el presentador de Más Vale Tarde y la periodista de El Intermedio son pareja lo sabe todo el mundo. Que esperan su segundo hijo juntos también. De ahí que el público de La Sexta flipara.

El traspaso del testigo de unos programas a otros dentro de las parrillas de las cadenas se ha convertido en todo un clásico de la pequeña pantalla. Mención aparte merece el intercambio del centro de mando entre Zapeando y Más Vale Tarde, porque allí los momentazos entre Dani Mateo por un lado y Cristina Pardo e Iñaki López por el otro, son una constante.

Entre otras cosas por la naturalidad con la que se comunican unos y otros... tanto es así que a veces incluso alguno se relaja más de lo previsto.

Esto tal vez fue lo que le sucedió a Iñaki López este martes, que estaba tan cómodo que terminó soltando un comentario algo indiscreto... sobre todo para su pareja Andrea Ropero.

Y es que tras conocer que algunos animales mueren después de practicar sexo, Dani Mateo conectó con el plató de Más Vale Tarde y puso en apuros a sus presentadores: "Si después de hacer el amor con alguien de quien estáis muy enamorados murierais, ¿lo haríais de todas formas?".

"No. Porque además pienso que si esa persona también está muy enamorada no me pondrá en esa tesitura o, ¿es que quiere que me muera?", respondió contundente Cristina Pardo.

El que se metió en más jardines fue Iñaki López que aseguró que casi se queda en el sitio siempre que lo hace: "Es que lo doy todo y siempre me entra mucho flato al final". "Me vacío", sentenció disparando las risas en ambos platós.

Dani Mateo y Maya Pixelskaya apenas si podían aguantar las carcajadas desde el plató de Zapeando, lo que hizo darse cuenta al presentador de Mas Vale Tarde de que "igual no era la palabra" más adecuada para expresarlo. "Pero lo doy todo y me entrego de tal manera que quedo reducido", confesó. Tanto, que cuando hace el amor se coge "tres días de baja".

La cosa tiene su gracia añadida si se tiene en cuenta que, como casi todos los espectadores de La Sexta saben, Iñaki López y la también periodista de Atresmedia Andrea Ropero tienen una relación sentimental desde hace muchos años y actualmente están esperando su segundo hijo juntos.