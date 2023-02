Broncano la lía con María Teresa Campos con un error que traerá cola

Durante la emisión de La Resistencia, el presentador reveló que había introducido a la matriarca del clan Campos en un grupo de WhatsApp cuando quería hacerlo con uno de sus compañeros.

Momento hilarante el que se vivió anoche en La Resistencia con motivo de una anécdota que contó David Broncano. Resulta que mientras Pablo Ibarburu, habitual colaborador del programa, estaba inmerso en su sección, el presentador contó algo que había prometido no contar. Pero lo hizo. El asunto es que Broncano es el administrador de un grupo de WhatsApp que mantiene con algunos compañeros del programa de Movistar. Entre ellos está, por ejemplo, Sergio Bezos, que cada noche realiza el preshow de La Resistencia para el público asistente e interviene después durante todo el programa.

Pues bien, Broncano contó que ayer mismo quiso ampliar ese grupo para introducir a dos nuevos miembros, uno de ellos, Miguel Campos, el familiar Miguel para cualquiera que haya visto un par de noches La Resistencia; ese que, atento siempre al devenir del programa, lo ilustra con divertidísimas imágenes, fotografías o vídeos, ante los que Broncano no puede parar de reír.

Al incluir a Miguel Campos, el humorista de Movistar cometió un error imperdonable, ya que se equivocó e incluyó a ¡María Teresa Campos! Ante las risas generales de la concurrencia, Broncano contó que, en cuanto se dio cuenta del error, expulsó a la mítica periodista malagueña. "Le he escrito después un mensaje explicándole lo que ha ocurrido y pidiéndole perdón, pero aún no me ha contestado", reconoció Broncano.

"Hemos quedado con ella para jugar al pádel mañana"

Eso sí, el presentador no se fiaba de ninguno de los compañeros con los que comparte ese grupo de WhatsApp. "Como son estos, seguro que alguno ha guardado el teléfono de María Teresa y alguna va a liar", aseguró, a lo que Sergio Bezos añadió: "Hemos quedado con ella para jugar al pádel mañana", entre las risas del público y el rubor del presentador.

David Broncano y María Teresa Campos mantienen una muy buena relación. La matriarca del clan Campos pasó en su día por La Resistencia, donde se marcó un recordado baile, y el humorista fue uno de los invitados a Enredados, el efímero proyecto que la periodista malagueña mantuvo durante un tiempo en Youtube.