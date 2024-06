Gema López sufre un "robo" de sus excompañeros de Sálvame y alza la voz con TEN

"Ni que Fuéramos Shhh" ya no solo es una amenaza para otros canales "de TDT". Belén Esteban y compañía están a punto de dar un susto a Mediaset tras pasar su primer escollo. Golpe de efecto.

Viviendo un despegue de lo más exitoso, Ni que fuéramos Shhh está sabiendo captar a su audiencia y está dando mucho que hablar el contenido que están ofreciendo de lunes a viernes en sus canales de streaming y ahora también en TEN, donde está experimentando un crecimiento vertiginoso.

Si el lunes de estreno en la tele convencional (tras 10 días en Youtube y Twitch) ya dobló las cifras de su nueva cadena hasta el 3.2% de share y 258.000 espectadores, este martes volvió a pegar una buena subida hasta el 4.1% y 328.000. Conclusión, ya supera las cifras de La 2 de TVE y dio a TEN su mejor día histórico. Parece que su siguiente víctima será Cuatro, que ya está a 1.1 puntos de distancia.

En caso de que lograra batir a la segunda cadena de Mediaset sería todo un golpe de efecto, teniendo en cuenta que fue Telecinco quien dio el cerrojazo a Sálvame, cuyos miembros forman ahora Ni que Fuéramos Shhh.

Gema López da un buen titular sobre Ni que Fuéramos Shhh: "Me han robado la siesta"

Y es que poco a poco van seduciendo a todos los espectadores y pocos escapan a su influjo. Sin ir más lejos, la ex de Sálvame hoy en Espejo Público de Antena 3 Gema López ha confesado estar completamente enganchada al programa de sus excompañeros: "Me han robado la siesta, a que es buen titular, lo están haciendo muy bien".

Cómo se nota el dinero de la publi 😏 https://t.co/UXMM7Ke0h7 — TEN TV (@TENtv) June 4, 2024

La colaboradora se mostró de lo más feliz por lo bien que les está yendo a sus compañeros y, además, desvelaba que "se merecen que todo les vaya muy bien, tengo contacto y yo les veo, a mí no me acompleja decir yo veo Sálvame y creo que de ahí van a salir muchas cosas".

Sobre sus nueva jefa, Susanna Griso, comentó que "es muy fácil trabajar con ella, suena a peloteo pero yo siempre lo he dicho desde el principio a mí me lo puso muy fácil, deja crecer. No a mí sino a todos los compañeros que están allí, ella creo que ahora ha logrado divertirse que decía "en esta parte andaba más tensa y he logrado divertirme" y eso se agradece mucho porque se deja llevar y yo que soy gamberra si tengo a alguien que se deje llevar pues me resulta mucho más fácil".

En cuanto al enfrentamiento entre Belén Esteban y Terelu Campos se mostró de lo más sincera: "Ha dicho algo que no le gustaba a Belén, Belén dijo algo que no le gustaba a Terelu, Terelu ha contestado y a mí la respuesta de Belén no me gustó, yo soy de las que me mojo y lo digo como si estuviera en el programa".