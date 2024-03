Sorpresa, Vasile reaparece: ‘operación’ contra Mediaset con 'ex' de la cadena

La Fábrica de la Tele ya es historia pero sus creadores están ‘muy vivos’, tanto que han puesto en marcha una nueva empresa que pretende hasta recuperar ´Sálvame’ con alianzas inesperadas.

Óscar Cornejo y Adrián Madrid son los creadores de Sálvame, el Deluxe y otros formatos que le han dado muchas tardes y noches de gloria a Mediaset España, formatos que cayeron en desgracia en junio el año pasado con su cancelación. Ellos eran los propietarios de La Fábrica de la Tele, la productora que ahora ya es historia y que ha absorbido por completo la cadena que dirige Alessandro Salem.

Pero esto no significa que ambos vayan a dejar el mundo audiovisual y que además separen sus caminos porque el tándem Cornejo-Madrid ha puesto en marcha una nueva productora que amenaza con dar guerra en la televisión, se trata de Fabricantes Studio S.L.

Ambos productores se han encargado estos días de difundir algunas pistas que indicarían que su nueva empresa podría vender contenidos a empresas tan potentes como TVE (ahora que está salvamizando su parrilla) Atresmedia, Netflix, Disney + o HBO, aunque de momento no hay nada concreto.

Según han asegurado a ESdiario fuentes próximas a la plataforma Netflix, la plataforma estaría a punto de firmar el regreso de Sálvame (ahora emiten Sálvese quien pueda en formato serie y grabado) en directo.

Paolo Vasile 'reaparece'

De momento, lo que sí ha provocado la nueva productora, tras su ruptura definitiva con Mediaset España, es la alegría de dos ‘purgados’ por la nueva dirección. Se trata nada más y nada menos que de Paolo Vasile, quien fuera el ‘jefazo’ de Mediaset y también de su directora de Comunicación en su aventura en la compañía, Mirta Drago.

Vasile y Drago, entre otros, han dado algo más que su aprobación, lo han recibido con entusiasmo, a la entrada en escena de Fabricantes Studio S.L.



El ex CEO y la ex directora de Comunicación de Mediaset respectivamente han mostrado su apoyo en X (antes Twitter) a Óscar Cornejo y Adrián Madrid, quienes comienzan una nueva etapa profesional después de romper todos los lazos con el grupo Fuencarral.



Paolo Vasile ha compartido un vídeo en la cuenta oficial de Fabricantes Studio S.L., donde demuestra su cariño especial hacia Cornejo y Madrid, ya que gran parte del éxito televisivo de Telecinco se debe a ellos.



"Con vuestro talento, inteligencia, sentido del humor y locura, han hecho historia. Ahora les espera otra emocionante aventura que será otro gran éxito para la televisión", dijo Vasile, que no se pronunciaba públicamente desde el pasado mes de enero, antes de desearles mucha suerte.



Mirta Drago, la polémica dircom de la compañía famosa por su malas formas contra periodistas y medios que no eran de su agrado, no tardó en respaldar a quien fuera su jefe: "¡Suerte fabricantes!", expresó la ex directora de Comunicación de Mediaset España, quien dejó el grupo cuando el empresario italiano cedió su puesto a Alessandro Salem y su equipo.