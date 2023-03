Lo que perdió María del Monte por el morbo de Isabel Pantoja resucita a Évole

Desde el programa dedicado a Macarena Olona el presentador de La Sexta no lograba bombazos de este calibre. O eso al menos es lo que percibieron los espectadores de la verde de Atresmedia.

Había gran expectación por ver hasta dónde quería llegar María del Monte después de su salida pública del armario o hasta dónde le podía "sacar" Jordi Évole en su entrevista de este domingo.

Finalmente la artista no defraudó o así lo interpretaron los espectadores de Lo de Évole de La Sexta que le respaldaron en la noche dominical con un 8.3% de cuota de pantalla y 1.257.000 personas. Desde la controvertida visita de Macarena Olona (12.6% y 1.757.000) no había logrado cifras tan altas Évole. Ni Maruja Torres (7.4% y 1.115.000) ni Juan Carlos Unzué (6.8% y 1.047.000) lograron datos tan altos.

Y es que María del Monte dio grandes momentazos al programa y se sinceró sobre el momento en el que dio el paso de presentar a Inmaculada Casal como su pareja el día del pregón del Orgullo LGTBI+ tras 23 años juntas.

¿Sabías que lleva 23 años con una mujer? ¿No? Pues ni falta que hace.#LoDeMaríaDelMonte pic.twitter.com/FCbm07Eu84 — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 12, 2023

Claro que si hay algo de lo que deseaba escucharle hablar el respetable era de su ya legendaria relación con Isabel Pantoja. Aunque al principio se mostró reticente ante un divertido Jordi Évole y hasta tildó de "esta persona" a la tonadillera, finalmente María del Monte confesó, entre otras cosas que le han ofrecido cuantiosas cantidades de dinero a cambio de revelar detalles de su vida privada: "Me ofrecieron mucho dinero, hasta 300.000 euros. He renunciado a mucha pasta".

Lo de la Pantoja, “esa persona de la que usted me habla”.#LoDeMaríaDelMonte pic.twitter.com/PH5vKk1fEr — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 12, 2023

"¿Por qué crees que despertaba tanto morbo esa hipotética relación que podíais tener tú e Isabel Pantoja?", le preguntó Jordi Évole. "Creo que el objetivo era más bien Isabel, pero a mí me llegaban salpicones de esa historia", reconoció la cantante.

Las reflexiones de María del Monte sobre su relación con la prensa rosa

"Lo llevé regular. Vivía hasta entonces con un desconocimiento absoluto hacia lo que era eso (prensa rosa). Es cierto que había grabado muchos discos y me habían comprado, pero jamás en mi vida había tenido un fotógrafo persiguiéndome. Llegué a conocer esa situación hasta límites insospechados", reflexionó María del Monte para añadir que el acoso que recibía cambió su tranquilidad y libertad: "Cuando se castiga a alguien, se le priva de su libertad. ¿Por qué tenía que recibir el castigo de no tener libertad si no había hecho nada?", se preguntó en voz alta.