La promesa de Sonsoles Ónega en su "100 cumpleaños" arrasa en Antena 3

Como señaló su propio compañero de batallas Miguel Lago, muchos no lo hubieran adivinado de ninguna de las maneras hace no tanto tiempo y ahora no tendrán más remedio que recular...

Superado ya y muy lejos en la retina de los espectadores la controversia surgida por su salida de Telecinco y Mediaset con destino a Antena 3 y Atresmedia, este lunes Sonsoles Ónega celebró los 100 programas en antena de su magacín de tarde Y Ahora Sonsoles.

Y lo hizo por todo lo alto y con una firme promesa: "Han pasado 100 tardes en las que hemos entrado en sus casas. Hemos disfrutado cada día como si no hubiera un mañana. A ese 1 del primer día, se le suman dos 0. Y, si ustedes quieren, vamos a por los 1000", señaló la presentadora.

No fue la única que lanzó mensajes porque su colaborador Miguel Lago se acordó de todos aquellos que no daban un duro por el proyecto: "Esto va para los que no confiaban".

Curiosamente en el estreno de Ónega al frente de Y Ahora Sonsoles, la periodista entrevistó a María del Monte para hablar de su boda, y este lunes, 100 programas después, la cantante también se "coló" en el programa pero por otro motivo, comentar su entrevista con Jordi Évole en La Sexta.

Puesto que comentando la entrevista algunos colaboradores dieron por hecho cosas que María del Monte no dijo, la propia cantante llamó por teléfono para aclarar algunos puntos: "No he reconocido ninguna relación en ningún otro momento", dijo tajantemente a través del micrófono de Sonsoles Ónega. "Asumo mi responsabilidad hasta donde yo cuento. Lo que no cuente, rogaría que no lo haga nadie por mí" , insistió.

Como apuntó la presentadora: "A mí me llama María del Monte y paro máquinas". Y este lunes las paró, y también le invitó a acudir a plató.

Sea como fuere, los 100 programas de Y Ahora Sonsoles le salieron redondos a Antena 3 que comenzó la semana en los audímetros de la mejor manera posible, con un 14.6% de cuota de pantalla y 1.307.000 espectadores, sus mejores cifras desde el pasado 24 de febrero.