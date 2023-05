Avilés destapa la película de ficción de Yaiza que está destrozando a su familia

Ahora que se estrena lo nuevo de Disney y se ponen de moda las "villanas" nada mejor que trabajar duro en la última mala malísima de los contenidos corazoneros de Telecinco y Mediaset.

Yaiza Martín se ha convertido en una de las grandes "villanas" de los contenidos de telerrealidad de Telecinco desde que se dio a conocer primero como novia de Ginés Corregüela y después como participante de pleno derecho de Supervivientes.

Con ambos expulsados se han convertido en malos oficiales de la actualidad corazonera de la parrilla de Mediaset. Si los desencuentros de Ginés con su familia ya eran públicos y notorios parece que los de su pareja con la suya no lo son menos.

Así, este viernes en Sálvame la hermana de Yaiza Martín rompió su silencio. Se llama Blanca y, en un mensaje que hizo público el magacín a través de José Antonio Avilés, defendió a su madre de su hermana, le recordó que crio juntos a cuatro hijos y se declaró resentida porque su hermana vive "en una película de ficción" que les está pasando factura.

"La familia no va a hablar con ella", aseguró Blanca acusándola: "Nos está fastidiando la vida". Y es que ella habría vivido "en primera persona" la vida de su hermana y no entiende por que actúa como lo hace: "Es como entrar a un cine juntas y ver películas diferentes". Por ello, no dudó en concluir que Yaiza es "su peor cruz" y añadió: "Las noches son muy duras cuando estás sola".