El difunto Manolo Escobar eclipsa a Bertín Osborne con una nueva paternidad

Las noticias sobre la vida sentimental de Bertín Osborne han ocupado la actualidad del corazón en los últimos días. Pero cuando pensamos que no habrá noticia que nos impacte más que las que ha protagonizado el de Jerez estas últimas semanas, llega el programa 'Socialité' y emite este sábado el testimonio de un hombre que dice ser -o al menos tiene sospechas- hijo de Manolo Escobar. Una noticia que llega a nuestras vidas diez años después de la muerte del artista.

El susodicho, que posee un físico muy parecido al de Escobar, asegura que "desde muy pequeñito mi madre me ponía canciones de Manolo Escobar" y que "estaba enamorada de él". Su madre le contó que "se habían conocido en el camerino" pero "me dijo 'no vuelvas a hablar más de este asunto'".

Hace unos años se acercó a él un chico "diciéndome que me parezco a Manolo Escobar" y esas dudas le hace investigar, pero su madre no puede resolvérselas porque ya había fallecido.

Rechazado

Fue entonces cuando el supuesto hijo de Manolo Escobar le manda, a la hija del artista, un mensaje "por Instagram y me bloqueó y se vio que le dio instrucciones a los demás familiares porque me ignoraron". Tras esto, expuso "públicamente en Facebook que quería saber quién es mi padre, yo no quería ningún duro, solamente saber si soy hijo de Manolo Escobar".

Un relato que ha sido emitido en 'Socialité' y que ha sido respaldado por su abogado, Fernando Osuna, que ha asegurado que van a presentar una demanda en el juzgado para que consiga hacerse unas pruebas de ADN y averiguar por fin si es o no, hijo del gran artista.