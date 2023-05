El primer bebé ‘superviviente’ está en camino y la papeleta que tiene el padre

O es un montaje o aquí hay tomate. El programa de adelgazamiento extremo será pronto el padrino de una criatura que se fraguó en los Cayos Cochinos. “Si quieren saberlo, que paguen".

Ginés Corregüela, el tiktoker de los bocadillos XXL, ha sido empaquetado con destino a España después de haber sido el último expulsado de ‘Supervivientes’. Casi tres meses después y tras un espectacular giro en su personalidad tras la llegada de su novia, Yaiza Martín, que en su día confesó que “lo hemos hecho sin preservativo’ al veterano concursante le espera un complicado regreso.

Conchi, al mando del polígrafo de ‘Sálvame’, espetó a Yaiza una pregunta que seguramente no proviene de la ciencia infusa. "¿Tienes un retraso? En la gala de 'Supervivientes' saliste a vomitar, eso huele a embarazo", observaba Pilar Vidal. "No me he hecho ningún test, no he tenido tiempo, pero prefiero que cambiemos de tema, mejor seguid atacándome", contestaba Yaiza con una sonrisa de oreja a oreja. Un silencio que todos los colaboradores decidieron que otorgaba.

La machista de Miriam hoy en Sálvame. Criticais a Yaiza y lleváis a otra que tal baila. Sólo hay que verle los gestos de bellaca que gasta #YoVeoSálvame #Supervivientes2023pic.twitter.com/txiCwG805Q — ★ ☆ ᙏᎥടട Sᥙάɾҽⲍ ☆ ★ (@_KikaSuarez_) May 3, 2023

Ni corto ni perezoso, Kiko Hernández aprovechó una pausa en publicidad para que alguien comprar un test de embarazo, pero su insistencia y la de Jorge Javier Vázquez no consiguieron que la canaria se sometiera a la prueba en directo. Más pistas por ahí.

Además, Ginés ya confesó a Adara que Yaiza le había dicho que, a sus 43 años, quería ser madre, aunque él no está del todo convencido: "Me lo dijo y le digo... tómate algo a ver si... Ya lo que faltaba ahora con 53 años tener un hijo. Vamos a ver si no la he cagado. Lo que faltaba ya. Que llegue y me diga que está preñada". Desde el plató, la protagonista era tajante: "La Obregón lo acaba de ser con 68. ¿Cuál es el problema?".

Miriam llora de impotencia ante la incomprensión de su padre



🏝 #ConexiónHonduras11

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/XQrvJlWHha — Supervivientes (@Supervivientes) May 14, 2023

Ahora el tiktoker tiene muchos frentes abiertos con su familia, la cual ha mantenido una actitud de enfrentamiento casi constante con Yaiza. Tras una comunicación de Yaiza con Ginés, éste veía las imágenes del Deluxe en las que se planteba el posible embarazo: "Esto lo tenemos hablado", decía el tiktoker mientras reía su presunta paternidad.

"Mi amor, no te equivocaste en nada de lo que me dijiste ni con nadie, estate tranquilo", respondía Yaiza sin querer contestar nada sobre el predictor. "Quieta, quieta, luego me lo dices a mí. No corras tanto. Y si quieren saberlo, ya sabes, aprovecha. Que paguen, pero cuando yo llegue. Ya que quieren la noticia, que paguen –respondía Ginés- Yo sé que se están moviendo cosas a cambio de dinero que no se tenían que haber movido... Han entrado en la trampa y seguramente se están aprovechando de ellas por detrás". Sobre estas misteriosas palabras, Ion le preguntaba si el embarazo es un montaje: "La semilla está; si cuaja bien, y si no, pues nada", respondía.