Bonbon Reich desvela lo que cobra por una publi para sus seis millones de fans

Raquel Martínez, creadora de contenido, tiene 753.000 seguidores en Instagram, 4,9 millones en TikTok y 477.000 suscriptores en YouTube, y se la rifan las marcas.

En la era digital y de las redes sociales, las influencers han emergido como figuras clave en la sociedad contemporánea. Estas mujeres empoderadas han conquistado plataformas como Instagram, YouTube y TikTok, transformándose en auténticas líderes de opinión capaces de influir en las decisiones de compra, las tendencias de moda y hasta las opiniones políticas de sus seguidores.

En España, no es diferente, aunque muchas son las voces que critican esta nueva profesión por el alto precio que pueden llegar a cobrar por una promoción de cualquier tipo. Sin embargo, detrás de las imágenes cuidadosamente compuestas y los filtros perfectos, existe un mundo complejo y desafiante que pocos comprenden en su totalidad. Ser un influencer no es solo sobre tomar selfies y ganar seguidores; es un trabajo que requiere dedicación, creatividad y habilidades multifacéticas.

Las más conocidas cobran un auténtico dineral, muy alejado de un trabajador o trabajadora convencional que no sea influencer, pero las marcas pagan mucho dinero por verse promocionadas en los distintos canales de estas creadoras de contenido.

Raquel Martínez, quien es conocida en las redes sociales como Bonbon Reich y que cuenta con una comunidad de 6,1 millones de fans, desveló en un podcast el dineral que cobra por una promoción en las redes sociales. La creadora de contenido tiene 753.000 seguidores en Instagram, 4,9 millones en TikTok y 477.000 suscriptores en YouTube.

Bonbon Reich, que empezó en las redes haciendo bailes en TikTok con la hija de su pareja. se hizo famosa cuando uno de sus vídeos personales se convirtió en viral. A partir de entonces, sus rutinas payasas, aunque también imitables, son de lo más visto en las redes.

Raquel recuerda que “la gente empezó a conocerme durante el confinamiento, sobre todo a partir de mayo. Todo comenzó por un vídeo con uno de mis perros. Es lo que tiene TikTok: si un vídeo que a lo mejor no está ni trabajado ni nada se hace viral, todo cambia de repente. Antes de esa publicación, quizás tenía unos 300.000 seguidores, que está muy bien, pero después llegué al millón, y en agosto al millón y medio. Todo cambia de un día para otro”.

Raquel era delegada farmacéutica de unos laboratorios. Pero llegó un momento en que su trabajo resultó ser incompatible con la actividad en redes de Bonbon Reich. “No me daba el tiempo. Pero además es que iba a las farmacias y me pedían que hiciese promociones para ellos… Era un lío todo”. Vive y trabaja en Sabadell, con su pareja El Rubiales, su perra Nua, por temporadas con los hijos de él -Ona y Jan- y su perro Pupi, y su batidora La Ricarda, protagonista de sus extravagantes y deliciosos desayunos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Raquel Martinez (@bonbonreich)

Lo que hace Raquel en ‘Los diarios de la Raki’, en YouTube, es contar a toda velocidad cómo es una mañana o una tarde de su vida, a cámara rápida, dando importancia a detalles nimios y dotándolos de humor.

En su día a día, no falta una rutina de cuidado personal (con cremas y peinados) y de comida. Muchas veces participan también los miembros de su familia con bailes o con lo que surja. ¿A quién le divierten los días payasos de La Raki? Pues a niños, adolescentes y adultos.

Entre 30.000 y 40.000 por una promo

Raquel, acompañada de su amiga y también influencer Nuria Casas, estuvieron en el podcast llamado 'La Influencia Show', donde les preguntaron sin tapujos cuánto dinero cobraban por una promoción, ya sea con una foto en Instagram o un reel o un vídeo de TikTok.

Bonbon Reich desveló que "entre 30.000 y 40.000". La respuesta sorprendió a su amiga Nuria Casas, quien le preguntó atónita: "¿Por una publi?". "Por una publi, un contrato, pero no de un año; o sea, por una cosa puntual", volvió a responder Bonbon Reich.

Nuria Casas, por su parte, desveló la cifra que cobra ella por una promoción. Es ligeramente inferior a la de Raquel, pero igualmente es una cantidad considerable: "Yo, 15.000; entre 15.000 y 20.000, puede ser". Casas tiene 605.000 seguidores en Instagram y 1,5 millones en TikTok.

Los comentarios al vídeo no daban crédito a las cifras que se manejaban en el mundo de los influencers, donde se pueden leer: "Madre mía, así nos va" o "Qué barbaridad".

Raquel cuenta que “somos una publicidad muy buena y rentable para las marcas, pero tenemos que seleccionar y hacerlo solo con los productos con los que de verdad nos identificamos. Si no, la gente nota que algo no cuadra. A veces me puede llegar un proyecto bonito, pero si es una marca que no encaja conmigo, se notará, será malo para mi imagen y para ellos, que no obtendrán los resultados. Hay que seleccionar".