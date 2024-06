Jaque mate de Ángel Cristo a su madre: el motivo de su repulsiva relación

Su pareja sale de nuevo en su defensa, previo pago, contando los verdaderos motivos por los que el joven tuvo incluso que huir del país para alejarse del abuso de Bárbara Rey.

La pareja de Ángel Cristo se ha convertido en la revelación de la temporada durante el paso del joven por Supervivientes, primero como defensora en plató y después como enemiga declarada de Bárbara Rey, a quien reclama incluso un problema de salud por el que está pasando su hija.

Después de la polémica exclusiva que concedía esta semana a la prensa escrita con una dura entrevista en la que ajusta cuentas con su suegra, donde deja titulares como: "Si Ángel quiere estar con su madre, lo apoyaré. Pero yo no quiero a Bárbara en mi vida", la venezolana saca de nuevo las uñas por su pareja, recién aterrizado de Honduras.

El filón que no acaba

Anoche se sentaba de nuevo en De Viernes para revelar nuevos detalles sobre la relación del hermano de Sofía Cristo con su madre y que éste le explicó cuando se conocieron por motivos de trabajo: "Era un Ángel roto completamente", asegura, explicando que ella se convirtió en su tabla de salvación: "Me dice que no me puede perder porque soy la mujer que Dios le ha puesto en el camino".

La nueva protagonista de la prensa rosa no pierde la oportunidad de recriminar a Rey sobre su papel como madre a pesar de que, cuando la conoció, era una mujer muy cercana: "Me llamaba la atención que siempre quería besar a su hijo en la boca (...) Hay testimonios y pruebas contra Bárbara que no se han mostrado y que Ángel podría contar ante un juez".

Sin embargo, Ana defiende que el detonante de su ruptura familiar fue la falta de apoyo que Ángel sintió por parte de su madre cuando fue denunciado por violencia doméstica por su anterior pareja: "Se sintió traicionado porque se quedó solo, con un abogado de oficio. Su familia le dio la espalda".

Tampoco se olvida de su hermana, a quien defiende de forma irónica alegando que Cristo la bloqueó para salvaguardar su paz mental y a quien exige: “Hay que ser coherente con tus declaraciones. No se puede decir hoy blanco y mañana negro”, alega la pareja de Cristo Jr., dejando en el aire algunas respuestas, negándose responder a Ángela Portero.

Altiva y con el firme propósito de defenderse, Ana Herminia tiene claro que: “Si María le hubiese pedido perdón a Ángel, otro gallo cantaría” y afirma con contundencia que el único problema que existe de verdad es que a la vedette le fastidia que su hijo se sea feliz con ella.