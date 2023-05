Jorge Javier Vázquez se mofa del próximo estreno para las tardes de Telecinco

El popular presentador, que aún tiene contrato con la cadena hasta 2025, está desatado en muestras de ironía y comentarios jocosos desde que se anunció el próximo final de 'Sálvame'.

Jorge Javier Vázquez, presentador de ‘Sálvame’ desde que se comenzó a emitir hace 14 años y que ahora se aproxima a su fin, comentó este viernes en ‘La tarda de Catalunya Ràdio’, que presenta y dirige Elisenda Carod, que así como que hace diez años la cancelación de su programa le habría dejado destrozado, ahora en cambio no ha sido así porque hace años que vive sin miedo.

Es este vivir sin miedo del popular presentador que le ha llevado a vivir los últimos días de ‘Sálvame’ y los normales de ‘Supervientes’ con diferentes sornas e ironías hacia la cadena, Telecinco, con la que aún tiene contrato ¡hasta 2025!, según él mismo confesó en el citado programa de la radio catalana.

Jorge Javier está muy activo estos días en las redes sociales lanzando dardos por doquier, el último la publicación desde su cuenta de Twitter donde se mofa del próximo estreno de Telecinco del que él mismo ha hecho la promo en uno de sus programas.

El presentador dice a cámara: “Llega la nueva serie diaria que te atrapará, ‘Mía-es-la-ven-gan-za’”, dice mientras se gira con cara de sorpresa hacia los colaboradores que está en el plató. Con una sonorisa de complicidad, Jorge Javier continúa: “Muy pronto… estreno en Telecinco”, acaba mientras se ríe él y el resto de la gente le dedica una gran carcajada”.

Tiene muy buena pinta, estoy deseando verla. ¡Feliz sábado! pic.twitter.com/oICSOslH3F — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) May 13, 2023

En el texto que acompaña su video de la promo en Twitter, se puede leer: “Tiene muy buena pinta, estoy deseando verla. Feliz sábado”.

Jorge Javier también ha aprovechado para hacer un apunte en la misma red social a una información que habla de la opinión a un podcast de Ana rosa Quintana, cuya productora cubrirá el hueco dejado por ‘Sálvame’ en las tardes de Telecinco.

La popular presentadora concedió una entrevista el pasado 15 de febrero al podcast ‘Poco se habla’, por lo que aún se desconocía el futuro de ‘Sálvame’ (o quizás no). El caso es que Ana Rosa habla de que “en Mediaset está la cosa estupenda”, explicando que Vasile se fue tras muchos años en los que sólo podía ver a su familia los fines de semana, y que “llega un equipo nuevo muy solvente. Los conozco desde hace tiempo y son estupendos”.

Dice la verdad. https://t.co/fegJrCFNqK — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) May 12, 2023

A la presentadora le hacen elegir con quién presentaría un programa el resto de su vida, y le dan a elegir entre Jesús Vázquez y Jorge Javier Vázquez. Quintana deja claro que con ninguno de los dos, porque no querría hacer nada para toda la vida, pero sí que alaba a ambos, y se detiene especialmente en Jorge Javier Vázquez: “Creo que soy una de sus descubridoras. Rosa Villacastín, luego yo, y luego empezó con ‘Sabor a ti’. Me parece que Jorge es brillante, es un tipo estupendo, con el que ideológicamente no comparto nada. Pero nos queremos. Y cuando él ha tenido problemas, yo le he llamado. Y cuando yo he estado enferma, él me ha llamado. Pero es verdad que estamos muy lejos”.

Mama, siento haberte echado a perder el día. pic.twitter.com/ow93Mo3xjB — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) May 7, 2023

Jorge Javier aprovecha la publicación de ‘VerTele’ para retuitearla con el siguiente mensaje irónico imitando a Conchi, la encargada del polígrafo; “Dice la verdad”.

Jorge Javier también aprovechó un video con su madre, titulado “Mamá, siento haberte echado a perder el día para hacer chufla con la noticia del cierre de ‘Sálvame’, que se produjo dos días antes del Día de la Madre y en el que le plantea a su progenitora la posibilidad de volver al teatro.