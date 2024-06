La broma de mal gusto sobre Paloma Cuevas y Luis Miguel rebota a Susanna Griso

La rumorología está que arde en torno a la parejita formada por la modelo y el cantante merced a las ganas de guasa de uno de sus amigos más ilustres. Ahora los demás apechugan con ello.

Susanna Griso fue una de las asistentes famosas a la gala de la segunda edición de los premios Escala de Interiorismo que se celebraron en la capital y tal como está la actualidad de la crónica social era prácticamente inevitable que los reporteros le preguntaran al respecto. Sobre todo teniendo en cuenta que alguna de sus amigas está copando muchos titulares rosas en las últimas horas....

Es el caso de su amiga Genoveva Casanova después de confirmase que la mexicana ha interpuesto una demanda contra la revista Lecturas y les pediría un millón de euros por publicar que Federico de Dinamarca pasó la noche en su casa. Griso prefirió mostrarse cauta: "No tengo ni idea pero una foto hecha en la vía pública es complicado, por lo que conozco yo. Cuando son fotos en plena calle o en El Retiro no tienen mucho recorrido. Está bien que lo batalle, veremos, no lo sé. Sinceramente no lo sé, entendí que las querellas iban a ir más por delitos contra el honor, la intimidad, no tanto por las fotos en sí, más por los comentarios, pero no lo sé, no quiero opinar", apuntó, dejando entrever que no confía demasiado en la victoria de la ex de Cayetano Martínez de Irujo en los tribunales.

Tampoco podían faltar las preguntas sobre los rumores de boda de Luis Miguel y Paloma Cuevas tras la comentadísima broma de Luis Alfonso de Borbón asegurando que habían contraído matrimonio en Las Vegas.

Un "sí quiero" sobre el que la presentadora de Espejo Público no tiene noticias, aunque no descarta que la pareja "nos sorprenda casándose en Las Vegas o en otro sitio. No tengo ni idea, pero me cuesta creerlo. Cuando se casen, si se casan, harán algo más tradicional, pero no lo sé por que Paloma es muy reservada y lo dice cuando ella considera oportuno y normalmente presencialmente. Pero yo no soy portavoz de Paloma, perdonadme", zanjó sobre su íntima.