Alonso Caparrós desveló en el ‘Deluxe’ su relación íntima con Terelu

El que fuera conocido presentador de televisión se sometió al polígrafo a defender al chófer de las Campos y acabó hablando de su relación íntima con la colaboradora del 'Deluxe'.

Alonso Caparrós se sentó en el plató del programa presentado por Jorge Javier Vázquez para someterse al ‘PoliDeluxe’ de Conchita y contar toda la verdad sobre Gustavo Guillermo Pérez, el chófer de las Campos.

Ambos forjaron su amistad durante 1992 en la redacción de ‘Pasa la vida’, el programa en el que el colaborador trabajaba, y Caparrós recordó que Gustavo le ayudó a conquistar a Terelu, de la que llegó a enamorarse, algo que nadie se imaginaba que iba a contar

El presentador acabó respondiendo a todas las preguntas sobre su romance con Terelu Campos, activa defensora de Gustavo, algo que siempre se ha tratado por encima y de lo que nunca se ha hablado en profundidad.

“Trabajábamos los tres en el programa y Gustavo me avisaba cuándo llegaba Terelu a su camerino", contó el colaborador, que también confesó que su primera vez con Terelu fue en casa de la periodista.

Tras la insistencia de los colaboradores, Alonso Caparrós ha confesado que se llegó a enamorar de Terelu Campos. Sin embargo, considera que para la hija de María Teresa Campos él no fue demasiado importante: "Yo para ella era un juego, pero a mí ella me gustaba de verdad".

El colaborador se quedó muy enganchado de la presentadora, pero era consciente de que ese romance no llegaría a nada porque solamente mantenían relaciones sexuales y, cuando terminaban, "ella se quedaba dormida".

"Me enamoré en dos días. Si por mí fuera... -confesaba Alonso-. En aquellos tiempos, como para no enamorarse de Terelu". La relación íntima duró poco tiemo y no llegó a más porque la presentadora no estaba por la labor, pero que si por él hubiese sido…

Por aquella época, Alonso trabajaba en el programa, pero solo aparecía en pantalla unos minutos, todo el tiempo restante hacía fotocopias, conociendo ahí a Gustavo, el que ahora es el hombre de confianza de María Teresa.

Respecto al chófer de las Campos, según Caparrós, Gustavo ha grabado en varias ocasiones a los miembros de la familia para "protegerse ante posibles problemas futuros". Alonso cree que Gustavo estará en el testamento de María Teresa Campos, algo que predeciblemente no le haría mucha gracia a las hijas de la presentadora de televisión.