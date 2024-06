El dardo de Aurah Ruíz a Ángel Cristo en su último cara a cara televisivo

Los supervivientes se han visto de nuevo las caras en un plató para poner fin al distanciamiento que provocó la fuerte discusión que protagonizaron en Honduras durante su concurso.

Ángel Cristo y Aurah Ruiz han vivido muchas discusiones en su paso por Supervivientes 2024 y una de ellas llegó incluso a provocar la expulsión del hijo de Bárbara Rey del programa, con lo que la organización del programa denominó “medidas disciplinarias” ante la falta de respeto mostrada por el espacio.



El concurso de supervivencia extrema finalizaba con un desenlace fatal para el hermano de Sofía Cristo, que, tras una fuerte discusión con la ex tronista de Mujeres, Hombres y Viceversa, quebrantaba las normas de seguridad, motivo por el que fue eliminado fulminantemente tras tener que llamar a los servicios de emergencias de Honduras.

La supuesta reconciliación

Desde entonces, el ambiente estaba muy tenso entre ellos y, tras su vuelta a España, ambos decidían alejarse, dando por finalizada su amistad inicial. Hasta anoche. Los exconcursantes volvían a verse las caras en Telecinco sin saber muy bien lo que les iba a deparar el reencuentro en el programa.

El ambiente estaba tenso y se habló de disculpas, reclamadas por Ruiz en varias ocasiones, pero Ángel Cristo no lo sentía. "No quería hablar desde el rencor, enfadado y decir cosas que realmente no pensaba ", explicaba el hijo de Bárbara Rey tras pedirle disculpas y asegurar que con ella había tenido una conexión de amistad muy fuerte y que le había contado cosas que no había hablado con nadie.

Y es que Cristo aprovechaba para hablar de sentimientos: “Tú sabes que hemos vivido y hablado cosas que nos las vamos a quedar para nosotros, pero que yo me he apoyado en ti, que me he abierto contigo, que es superdifícil, que de alguna manera tú sabías de mis miedos y mis angustias y de alguna manera yo necesitaba ese tiempo”, confesaba sobre el supuesto rencor que guarda hacía Aurah.

Aurah:"yo me pasé tres pueblos,pero tú te pasasteis tantos pueblos que te recorriste la isla entera"😂

Ángel:" si me tuviera que quedar con alguien de la isla me quedaría contigo "🥰

Que bonitoooo por Dios

🦁❤️🦁❤️🦁❤️🦁❤️🦁#DeViernes pic.twitter.com/CyRyrT5B6r — Vicky (@Vickypelayo05) June 21, 2024

Ella, en cambio, reprochaba su actitud: “Decirte que, primero que nada, el perdón lo estaba esperando, real que no he recibido ningún perdón a la cara tuyo. Es verdad que yo te he pedido perdón en varias ocasiones y la última fue cuando salí de la isla. Y te tuve que decir mírame a la cara, porque no me estabas ni mirando y lo hice de corazón”, expresaba dolida.