El chat de la mofa de Yulen Pereira sobre Anabel Pantoja revitaliza "Sálvame"

Tener novio o pareja para se esté riendo de ti con sus amigos en WhatsApp por tu físico o las pintas que llevas a los eventos... Eso es lo que estará pensando la sobrina de Isabel Pantoja.

Siguen saliendo a la luz nuevos detalles acerca de los mensajes que Yulen Pereira enviaba a un grupo de amigos criticando abiertamente a la que entonces era su novia, Anabel Pantoja. Si el programa Fiesta reveló el domingo que el esgrimista hablaba de un modo peyorativo sobre el físico de la influencer y contaría sus discusiones con ella por su dieta (a la sevillana le gusta la comida rápida y obligaba al deportista a seguirle el ritmo alimentándose a base de grasas, pan, carne y mayonesa) ahora Sálvame ha ido un paso más allá y ha descubierto otros motivos que influyeron en su ruptura.

Entre otros, que la sobrina de Isabel Pantoja quería ser la única protagonista de la pareja e intentaba manejarlo "absolutamente todo", incluyendo las amistades de Yulen o su manera de vestir. Además, según el programa, el esgrimista se quejaba de que era muy difícil ir con ella a determinados sitios porque es muy caprichosa, y en más de una ocasión le habría hecho sentir vergüenza ajena en eventos a los que no iba vestida de un modo adecuado y en los que no se comportaba con educación.

Nuevas informaciones que no han afectado lo más mínimo a Yulen que, puntualizando que no está "cansado" por lo que se está diciendo de él sino "de entrenar", dejó en el aire si los mensajes metiéndose con Anabel son reales o no: "Sabéis que no os voy a contestar a eso chicos, pero muchas gracias", repitió en varias ocasiones, evitando desmentir sus críticas a la prima de Kiko Rivera.

Sin embargo, a pesar de su negativa a entrar en este juego televisivo, sí dejó claro que él se encuentra "bien" y centrado en su profesión y este asunto no afecta a su día a día para nada.

Con toda esta tela que cortar lo cierto es que a Telecinco no le fue mal en la parrilla teniendo en cuenta que Sálvame mejoró sus cifras con respecto a días anteriores. La versión Naranja del magacín de corazón hizo un 13.7% de share y 1.114.000 espectadores, sus mejores datos de los últimos cuatro días.