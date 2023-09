La expresentadora de TVE, feliz con su mujer, da la bienvenida a su hija juntas

Desde hace años vive una nueva aventura alejada de la cadena pública en la que se hizo famosa. Intenta mantener su vida privada alejada de primera línea pero hay excepciones de peso.

La última vez que se vio públicamente a María Casado fue en la Gala Starlite 2023, donde presumía de abultada barriguita y confesaba estar viviendo un verano súper especial por el embarazo. Este lunes, la expresentadora de TVE anunció a través de sus redes sociales que ha dado a luz a su primera hija en común con Martina diRosso.

"Soy Daniela... una nueva malagueña... nací el pasado martes 29 de agosto, bien tempranito, a las 9:30h. Pesé 3,590kg y medí 51cm. Gracias por mandarle a mis mamis tanto cariño estos días. Me encanta mi familia..." confesaba la periodista en su perfil de Instagram informando a todos sus seguidores la felicidad tan inmensa que viven en estos momentos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por María Casado (@mariacasado78)

"Estoy muy bien, muy bien acompañada, no solo con Martina sino con Daniela, que ya nos queda muy poquito para verle la carita" comentaba María en la Gala Starlite hace tan solo unas semanas y no dudaba en bromear sobre la suerte que va a tener su hija: "Va a tener la inmensa suerte de que música no le va a faltar en casa y el talento de su madre y nada... Yo creo que lo va a disfrutar mucho".

María Casado y Martina DiRosso, muy discretas con su vida privada

Ahora, María y Martina disfrutan ya de la pequeña Daniela en su domicilio. Siempre tan discretas con su vida privada, ambas han querido llevar el embarazo en un segundo plano y de hecho, han sido muy pocos los detalles que han trascendido durante el proceso.