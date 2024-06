Sorprendente: Sandra Barneda para un directo para lanzar un mensaje a su exnovia

La presentadora ‘Conexión Honduras’, altera la emisión de la gala en directo para dedicarle unas palabras a quien fuera sin pareja. Algo que dejó a todos los presentes en el plató atónitos.

Sandra Barneda y Nagore Robles mantienen una muy buena relación pese a su ruptura sentimental. Después de su ruptura definitiva en 2022 después de seis años juntas, ambas han compartido platós en los que no han ocultado la complicidad que existe entre ellas. Como este domingo cuando la presentadora del programa no dudó en felicitar a su ex por su última hazaña personal.

Tal y como destaca la revista Lecturas, ocurría en Telecinco en el plató de Conexión Honduras se estaba debatiendo sobre el deseo de los supervivientes de permanecer en la isla con un objetivo claro por delante: llegar a la gran final. “No nos hacemos a la idea de los duro que es. Llevan 87 días. Están en la recta final y nadie quiere salir expulsado”, exponía. Ha sido en ese momento cuando ha hecho un parón en su reflexión para felicitar a la colaboradora después de hacer frente a un reto deportivo muy importante para ella. “Nagore ha corrido su primer triathlon. Muchas felicidades”, destacaba. Un gesto totalmente inesperado que la vasca agradecía con una sonrisa.

Completamente recuperada de la lesión que le obligó a pasar por quirófano, para Nagore Robles hacer frente a un triathlon ha sido muy importante. “Estoy muy orgullosa de la mujer que soy hoy, porque he invertido mucho tiempo y esfuerzo para convertirme en ella”, reflexionaba en su perfil de Instagram tras la dura prueba.

Nagore Robles, la 'súper colaboradora'

Cada vez que comparten pantalla –prosigue Lecturas- llama la atención su complicidad, algo que llama la atención de los más curiosos. Para terminar con las especulaciones, ya fuera de la gala de Superviventes, Sandra revelaba en el podcast La mala reputación cómo es trabajar cada semana con tu ex. “Nos llevamos bien y sabíamos que esto podía pasar”, empezaba diciendo. Y es que no podemos olvidar que su historia de amor también nació en un plató.

En el podcast, Sandra recordaba que hacía más de dos años que no trabajaban juntas, pero Conexión Honduras les llevó a coincidir y no ha sido ningún problema para ella. Ahora menos, que ambas han rehecho su vida sentimental. “Ha pasado suficiente tiempo, por suerte, para recolocar las cosas”, apuntaba. La presentadora aprovechaba este momento para realzar el papel profesional de Nagore, a quien define como "una súper colaboradora". “Cualquiera querría tenerla en plató porque es cañera, tiene sentido del humor...”, decía.

Respecto al desamor, Sandra Barneda no escondía que siempre es “complicado de gestionar”. “Estás en una montaña rusa... Pero coincidir con ella ha estado bien. Sabíamos que podía pasar y, evidentemente, no íbamos a perjudicar la carrera la una de la otra”, concluye la citada revista del corazón.