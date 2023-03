Alguien muy cercano a ella destapa los peores defectos de Victoria Federica

Tal y como ha mostrado a propios y extraños a través de sus redes sociales, Victoria de Marichalar acaba de disfrutar de unos días en Roma de lo más especiales. Una de sus íntimas amigas se casa próximamente y, como manda la tradición, su pandilla la ha sorprendido con una divertida despedida de soltera en la ciudad eterna. Paseos por las zonas más turísticas, paradas en las tiendas de moda más exclusivas, visitas a populares restaurantes para degustar los platos más famosos de la gastronomía italiana... Y, sobre todo, risas y buenos momentos con su núcleo duro.

Pero durante este fin de semana en el que no ha parado, la hija de la Infanta Elena también se ha apuntado a uno de los challenges estrella de TikTok con su mejor amiga, la también influencer Rocío Laffón. Ni cortas ni perezosas y mostrando su lado más divertido (a pesar de que como la sevillana asegura al principio del reto este vídeo va a hacerse viral) ambas revelan qué es lo que más odian de la otra, dejando al descubierto los defectos de Victoria Federica que consiguen sacar de quicio a su fiel escudera.

Las cosas que Rocío Laffón "odia" de su amiga íntima Victoria Federica

"Odio que que diga, Vic haz esto. Y digas, sí, ahora lo hago. Y nunca lo hagas"; "Odio que Vic sea muy vaga y no anda. Lo máximo que anda... Es que no hay máximo. No anda"; "Odio que tenga ropa acumulada que no usa y cuando la descubro y me la quiero adjudicar me dice que ahora le gusta a ella"; "Odio que tú no engordes y yo engordo lo mío y lo tuyo", confiesa Rocío mientras la sobrina de Felipe VI, de lo más sonriente, aguanta esta lluvia de zascas con resignación.

Pero además de vaga, un poco egoísta y con afición a la comida basura (algo que la propia Victoria reconoce, diciéndole a su amiga que odia de ella que nunca quiera comer este tipo de alimentos) si hay algo que saca de quicio a su inseparable amiga es la impuntualidad de la hermana de Froilán: "Odio que seas tan impuntual, llegas a los sitios tarde por vicio".

Un reto gracias al que todo el mundo conoce ahora un poquito más a la nieta del Rey Juan Carlos que, a sus 20 años, tiene cada vez más proyección mediática y se está convirtiendo en una de las influencers del momento que, por cierto, también ha arrasado en Roma presumiendo de abdominales con un look casual y a la última que ya acumula miles de likes en Instagram, donde ya tiene más de 220.000 seguidores.