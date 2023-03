La novia de Ginés Corregüela pone en peligro su concurso en "Supervivientes"

La tormenta no da tregua y provoca discusiones entre los supervivientes, el fuego y la comida fueron uno de los principales motivos. Poco a poco se van perfilando los favoritos del público.

La lluvia llega a Honduras y con ella el mal rollo, Alba Bollo y Sergio vuelven a discutir por culpa del fuego y el hambre que están pasando, donde la concursante acusaba al nominado de ser un provocador solamente los días cercanos a la gala, “toda la semana sin hacer nada y ayer que había para comer te pones bueno, como el solo vive de las discusiones” añadió.

En el plató la tensión se puede palpar por culpa de los comentarios de Gabriela Arrocet hacia Carmen Borrego, quien la llamó “borrega” desde la isla delante sus compañeros. La colaborado no ha querido entrar en el juego y se mantiene al margen por ahora.

Esta semana los nominados lo tuvieron muy complicado en la convivencia, y las peleas estaban en auge pero las reconciliaciones también. La lista está formada por Sergio Garrido, Katerina Safarova, Gema Aldón y Ginés Corregüela.

Laura Madrueño les pidió que se pusieran de pie y se dispuso a anunciar quiénes seguían en peligro. El colaborador de Fiesta fue el primer elegido. La presentadora preguntó a los supervivientes: ¿Qué supondría para vosotros salvaros?”. Katerina señaló: "Me han costado mucho estas semanas. Me ha vuelto la ilusión de seguir en este concurso, luchando y demostrando a mi familia, mis amigos y la gente que me apoya ahí fuera que puedo. Tengo muchísimas ganas de seguir y darlo todo por ellos”.

Ginés Corregüela goza del favor del público y se salva

La hija de Ana María Aldón respondió: "Para mí supondría muchísimo, el apoyo de todo el público fuera... No sé qué decirte porque estoy muy nerviosa, pero me encantaría poder seguir aquí luchando. Yo también valgo, yo también puedo, como todos los demás”. Y para finalizar Corregüela agregó: "Quiero dar todo lo que pueda de mí. En las pruebas soy mayorcete, pero donde estamos puedo defenderme bien. Muchas gracias a todos mis seguidores”.

Poco a poco, después de las declaraciones, se fueron desvelando quienes seguían nominados, Katerina fue una de ellas, al igual que Gema y Sergio, con lo cual Ginés fue el elegido por la audiencia para ser el salvado. Su celebración fue dedicada al público y y abrazando a sus compañeros del programa.

Los supervivientes de cada equipo pusieron en práctica su equilibrio en la prueba de recompensa, teniendo que subirse en una pasarela muy fina situada encima del agua. Los rivales de cada grupo tenían que disparar con un tirachinas gigante, desde la orilla de la playa, intentando derribar uno a uno a sus contrincantes, optando a conseguir colchones, almohadas y tres días seguidos de desayunos calientes.

La novia de Ginés Corregüela calienta el plató de Supervivientes

La polémica también vino de la mano de la nueva defensora de Ginés. Carlos Sobera se dirigió a Yaiza y señaló que es amiga del 'tiktoker', pero ella lo corrigió y afirmó que es su pareja. La colaboradora aseguró que el concursante está divorciado, pero su mujer se puso en contacto con el programa para desmentirlo. "Nos ha llamado y nos ha dicho que lo siente mucho, pero que ella no recuerda haber firmado absolutamente nada", contó Sobera. La defensora soltó: "¿Puedo salir a buscar papeles? Porque todo se demuestra con papeles y no es mi palabra contra la del mundo... No voy a atacar a nadie para defenderme".