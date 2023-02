La ex de Gerard Piqué, a la que dejó por Shakira, también quiere sus titulares

Mientras el exfutbolista y su actual novia, Clara Chía, protagonizan unas cuestionadas imágenes en las que se muestran prepotentes e irónicos con la prensa vuelve su pasado a las noticias.

Tal vez ahora mismo Shakira no lo vea tan claro (y para muestra cualquiera de sus últimas canciones) pero de una ruptura amorosa dolorosa también se sale. Y si no que le pregunten a Nuria Tomás, la novia que tenía Gerard Piqué cuando conoció a la cantante colombiana.

De hecho, mientras Shakira triunfa con sus canciones despecho y Piqué y Clara Chía se aúpan a lo más alto de la lista de trending topic por su última y desagradable estrategia para capear el temporal (burlarse y reírse de los reporteros que tienen que cubrirles), Tomás también ha copado su propia dosis de titulares demostrando que se puede rehacer la vida sentimental después de un desengaño y ser feliz.

Vamos que en pleno vendaval Shakiqué, Nuria ha anunciado a sus miles de seguidores en Instagram que se casa con Agus Puig. Será el próximo 3 de junio y con sus dos hijos como protagonistas de excepción en la ceremonia.

Nuria Tomás hace tiempo que olvidó a Piqué y ahora celebra su amor

"Quiero sacar mi faceta influencer porque quiero contaros cosas", empezaba diciendo en sus historias. "He publicado que nos casamos el 3 de junio y mucha gente me está preguntando como si fuera la novedad… y, a ver, yo ya estoy casada. Me casé con él antes de dar a luz a Apolo. Pero para mí no estoy casada. Para mí, mi boda es la que siempre me he imaginado y la que tengo ganas de vivir es la del 3 de junio. La otra ha sido la boda civil, esta será la del vestido, que es la que me gusta a mí".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Núria Tomás (@nuria_tomas)

Nuria Tomás, hija del empresario jamonero Enrique Tomás, conoció a su actual pareja y padre de sus dos hijos en 2019. En 2020, antes de que naciera el mayor, él le pidió matrimonio y oficializaron su unión en los juzgados, pero la pareja quería celebrar una gran fiesta con sus amigos. Dado que la pandemia no lo ha permitido hasta ahora y que, además, la empresaria ha tenido otro embarazo, el verano del 2023 será la fecha indicada para poderla disfrutar plenamente.