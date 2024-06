El intercambio de hachazos entre Sardá y el sobrino de Ana Rosa renta a Quintana

Se ha convertido en uno de los personajes más mediáticos del programa de su famosa tía en Telecinco pero parece que no es oro todo lo que reluce y que no hace tanta gracia como parece.

En cada aparición en el plató de TardeAR, Kike Quintana logra revolucionar tanto al público como a los colaboradores del programa de su tía. Con su humor ácido y sus ingeniosas ocurrencias, el sobrino de Ana Rosa Quintana se ha convertido en un personaje muy conocido para la audiencia.

Kike, de 39 años, es hijo de Enrique Quintana, el único hermano de la veterana presentadora. Desde la grada del público, se encarga de añadir un toque de humor a las intervenciones del magacín de tarde de Telecinco, especialmente cuando se trata de su tía. Sus comentarios sarcásticos y respuestas ingeniosas no pasan desapercibidos.

En su última intervención este lunes bromeó irónicamente sobre su pasado como guionista, señalando que ahora se encuentra “haciendo el tonto” en televisión junto a los tertulianos. Algo a lo que Xavier Sardá, que no se caracteriza por morderse la lengua, no pudo evitar responder: “Cuando hacías de guionista, ¿no hacías el g… también?”.

El sobrinísimo sin perder su característica ironía le dio la réplica alegando que "al menos no me veía nadie. Te he visto como te ha ido a ti y he dicho, yo también aquí como Cristina (Tárrega). Aquí sin filtros"...

En otro momento hizo referencia a Milly Alcock, la protagonista de La casa del dragón (spin-off de la exitosa serie Juego de tronos), que antes de su papel en la serie trabajaba lavando platos en un restaurante... Algo que le sirvió para hilar asignando trabajos imaginarios a los colaboradores fuera del programa. Mirando a Sardà, le dijo: “Eres director de tanatorio. ¿No tiene cara de pésame?”, preguntó retóricamente.

El resignado colaborador no pudo por menos que suspirar y exclamar resignado: "¡Qué ganas tengo de que acabe tu sección!". "Cuando acabe mi sección, tú también te vas", le respondió, pero eso no pareció molestar al veterano presentador, ni mucho menos: "Por eso, ¿te parece poco?".

Puede que Xavier Sardá esté harto de Kike Quintana, pero lo cierto es que al sobrinísimo no se le está dando mal esta nueva trayectoria delante de las cámaras. Sin ir más lejos, este lunes el TardeAR de su tía subió en los audímetros para Telecinco hasta el 9.2% de cuota de pantalla y 738.000 espectadores, sus mayores cifras combinadas desde el 12 junio.

Será por eso que Kike ya no solo revoluciona el plató de TardeAR sino que también está dando un paso más en su carrera como comunicador. Junto a su compañero Carlos Hernández, ha estrenado su propio podcast llamado De lo + normal, donde prometen analizar rostros mediáticos con el mismo toque desenfadado y divertido que lo caracteriza.