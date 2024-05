Bertín Osborne estalla: da un golpe y un giro sobre su hijo y Gabriela Guillén

El popular cantante había permanecido ‘oculto’ durante un tiempo y ahora vuelve a ofrecer unas declaraciones sobre su reciente paternidad y toda la polémica que le rodea.

Se lo hemos contado puntualmente en ESdiario, Bertín Osborne viene rodeado de polémica en los últimos tiempos por culpa de su reciente, y supuesta, paternidad con quien ha sido su pareja durante unos meses, Gabriela Guillén.

El popular cantante ha permanecido callado en los últimos tiempos después de que se conociese el embarazo y posterior parto de Guillén. Ha tratado de esquivar la polémica y además no ha atravesado su mejor etapa de salud, pero ahora ha estallado y ha hablado después de las recientes declaraciones de su ex.

De esta forma, Bertín ha asegurado que “todo está como tiene que estar y todo va a salir como tiene que salir. Y aquí nadie tiene nada contra nadie” y ha dejado claro que cuando sepa si es o no el padre del bebé “haré lo que tenga que hacer y asumiré mis responsabilidades si tengo que asumirlas. Lo he dicho siempre y lo mantengo”.

Bastante enfadado y en tono muy encendido, Bertín Osborne advertía, lanzando una puya contra el comportamiento de Gaby Guillén, que “no voy a hablar más del tema. Además es que, ¿por qué tengo que hablar de una cosa que es privada? Es que yo no tengo por qué hablar de algo que sea privado. De verdad, y no lo voy a hacer. No lo voy a hacer seguro”.

Bertín Osborne, depende de la prueba de paternidad

En cuanto a la resolución de las pruebas de paternidad, el cantante ha explicado que "ya la sabréis, pues seguro que la sabréis de otra manera". Aún así quiso dejar claro que tanto él como Gabriela Guillén están "de acuerdo en todo. Yo soy responsable, cuando se sepa".

El cantante y presentador de televisión se sorprendía al conocer las palabras de Gabriela al admitir que haría todo lo posible por sacar adelante a su hijo, incluso trabajar de empleada del hogar porque “ella tiene su trabajo. Por lo menos tenía su trabajo. Yo llevo ya mucho tiempo sin saber nada, pero... Ella es responsable, trabajadora y seguro que saldrá adelante con todo. Y luego, además, ya te digo que cuando llegue el momento, si hay que estar, estaré ahí”.