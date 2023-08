Doña Letizia hiela Telecinco: desmiente en directo una noticia sobre su imagen

Hace unos días trascendía una información que hacía referencia a una 'visita' de la Reina a Mercadona para comprar un lápiz de ojos. Algo que le ha sentado muy mal y así lo ha hecho saber.

Como una clienta más. La Reina Letizia ha confirmado que la fiebre Mercadona ha llegado a Palacio. Con unas temperaturas medias de 30 grados, la consorte se desplazaba, aproximadamente, sobre las 13:30 horas del miércoles, 26 de julio, al citado supermercado, situado en calle Peñalara, cerca de Aravaca, a las afueras de Madrid, tal y como contaba el portal Look en exclusiva.

El motivo de su inesperada visita exprés era el de comprar unos lápices de ojos en color negro, producto de la marca Deliplus que se puede encontrar en la sección de perfumería del establecimiento y cuyo precio no supera los 3 euros por artículo.

Según aseguraba el citado medio, lucía un look casual compuesto por una camiseta blanca de manga corta que combinaba con unos pantalones chinos beige de líneas rectas. En cuanto al calzado, apostaba por unas sandalias planas, pero llamaba especialmente la atención el peinado.

Pero ahora todo parece que no era cierto, al menos así sorprendentemente lo ha desmentido la propia Reina y lo ha hecho a través de la boca de una periodista, habitual en las crónicas de la Casa Real, se trata de Mariángel Alcazar.

Doña Letizia desmiente

La periodista, colaboradora habitual de Telecinco, aprovechaba su intervención en El Programa del Verano para realizar el encargo de la Reina Letizia...

"La reina no ha ido ido a una gran superficie para comprar productos cosméticos", comenzaba su intervención en el programa de Mediaset.

"Me gustaría decir una cosa porque tengo el encargo de decirla: Hay cosas que se dicen que carecen de veracidad. No ha ido a ninguna superficie para comprar productos cosméticos", explicaba la periodista de La Vanguardia.

Una puntualización, un desmentido, que ha provocado la sorpresa no solo de los presentes en el plató del programa que ahora presenta Beatriz Achirdona sino en toda la profesión periodística y más aún entre quienes habitualmente cubren la información relacionada con la Familia Real. La Reina ha salido al paso, algo que no ocurre nunca, de una información que afecta a su vida personal pero que no deja de ser una mera anécdota.