Laura Fa y Gema López destrozan a su excompañera Terelu y Pedro Ruiz la remata

Las Campos han abierto la veda para monetizar su vida privada con el embarazo de la menor del Clan y ahora va a ser difícil frenar la riada que se prepara a su alrededor...

Puesto que los propios protagonistas están sacando el máximo rendimiento monetario al nacimiento del próximo bebé de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, todas las cadenas se han subido al carro de una exclusiva que dio Hola pero se gestó en Telecinco.

Si este domingo eran Nuria Roca y Juan Del Val los que lo hacían de una manera más o menos amable en La Roca de La Sexta, este lunes Espejo Público de Antena 3 fue un poco más lejos, entre otras cosas porque fueron las excompañeras de Terelu Campos en Sálvame Laura Fa y Gema López las que atizaron a la flamante abuela, que ya ha pasado por varios programas sacando rendimiento económico del nacimiento de su nieto/a.

Y es que a Terelu no se le está dando mal lo de aplicar a la realidad que un bebé siempre llega con "un pan debajo del brazo". Según su excolega de programa Gema López habría cobrado 200.000 euros por las primeras declaraciones hablando del embarazo de su hija. Una cifra "casi histórica" que según su otra excompañera Laura Fa incluye cuatro intervenciones: "Todo lo que cuenta la mitad es casi mentira así que tendrá que intentar crear un relato un poco más creíble", destacó, obstante.

Terelu le saco mas dinero al embarazo de la hija que la hija y lo que le va a sacar 💩🤮 pic.twitter.com/YupJri6j1c — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) June 24, 2024

Entre las cosas que Fa no se cree se encuentra que Alejandra se levante habitualmente a las 8.00 horas para ir a la Universidad como aseveraba la madre. En cualquier caso, añadió que Terelu ha pedido que le adelanten el primer pago de la exclusiva "porque tiene unas deudas importantes que pagar. Sí que es dinero importante, pero que encima lo necesita dice mucho de cómo se encuentran sus finanzas".

Pilar Vidal intenta defender a Terelu frente a Laura Fa y Gema López

Pilar Vidal, que también compartió plató con Terelu en Telecinco, quiso partir una lanza a su favor asegurando que sus finanzas no están mal. Además, según su relato estaban cenando madre e hija y Rubio le contó que estaba embarazada. Ya puestos, Vidal especuló con que a la fallecida María Teresa Campos le hubiese parecido una idea estupenda que tuviese un bebé. "No se lo cree ni ella, el comodín para que no haya respuesta es usar a su madre muerta y es muy habitual para que no haya ningún tipo de crítica al respecto", denunció molesta Laura Fa.

Todo entre mucho cachondeo en el plató de Espejo Público con las declaraciones "bien pagás" de Terelu Campos donde a la presentadora Susanna Griso le sorprendió mucho que hablara de sí misma en tercera persona...

Lo de Pilar defendiendo las mentiras de Terelu 🤮 pic.twitter.com/VgqAnlkq20 — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) June 24, 2024

Pilar Vidal no cree Terelu mintiera pero sí que obvió cosas porque estaba hablando de su hija. Pero Laura Fa no estaba dispuesta a aflojar en sus críticas y añadió que Alejandra Rubio desde que tiene 18 años vende su vida porque gana mucho más dinero que con otro tipo de trabajo: "Hay infinidad de trabajos que no hace falta que tú vendas tu vida. Desde que ha cumplido 18 años vende su vida porque le da más dinero que ser abogada, diseñadora o pisar 3 días la universidad".

Pedro Ruiz se apunta al carro de críticas a ¿Las Campos?

Pero por si las Campos no tuvieran suficiente con las críticas y hachazos de sus excompañeras hasta veteranos del mundo de la comunicación que tenían en alta estima a María Teresa mostraron su repulsa a determinado tipo de trayectorias y derivas.

Caso de Pedro Ruiz que sin nombrar a nadie dejó claro de quién estaba hablando cuando posteó en la red social X (antes Twitter) en referencia a "figurillas" que podrían poner en su DNI "de profesión embarazada" o "ex-convicto". ¿Alejandra Rubio y Carlo Costanzia?