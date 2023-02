Las curvas de Rihanna a 15 metros de altura deslumbran a sus 34 primaveras

La cantante llevaba desaparecida de los escenarios mucho tiempo y su reaparición en la SuperBowl no pudo ser más impactante en todos los sentidos. Su cuerpo se llevo toda la atención.

Siete años sin publicar un disco y casi cuatro sin cantar en directo es lo que tiene... que la expectación por tu reaparición es máxima. Y más todavía si esta reaparición se produce en el descanso del evento deportivo más importante de Estados Unidos y más seguido del mundo (con una audiencia de más de 100 millones de personas), la Super Bowl.

Y si no, que le pregunten a Rihanna que, además de arrasar con un espectáculo impresionante en el Half-time Show de la final entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, anunció por sorpresa, y por todo lo alto, que está otra vez embarazada.

Fue el pasado mes de mayo cuando la cantante, de 34 años, dio a luz a su primer hijo con el rapero ASAP Rocky. Y el pequeño, cuyo nombre no ha trascendido por el momento, es el culpable de que su famosa mamá haya decidido volver a subirse a un escenario (¡Y de qué manera!): "Es el momento adecuado. Si voy a dejar en casa a mi hijo, que sea por algo especial. Era ahora o nunca para mí" confesaba la de Barbados hace unos días. Y ahora, al descubrir que está embarazada por segunda vez, estas palabras toman un especial significado.

Rihanna da la gran sorpresa anunciando de manera espectacular su segundo embarazo

Un "ahora o nunca" en el que Rihanna lo dio todo y enloqueció a los asistentes a la Super Bowl con un espectáculo sublime en el que 13 minutos subida a una plataforma móvil no apta para personas con vértigo, le sirvieron para hacer un repaso por sus grandes éxitos con un derroche de voz que dejó a todo el mundo boquiabierto: Bitch Better Have my Money, We found love, All of the lights, Umbrella o Diamonds, por poner tan solo algunos ejemplos.

Y la gran sorpresa que tenía preparada la de Barbados... Anunciar sin necesidad de palabras su embarazo, presumiendo de su incipiente tripita con un impresionante total look rojo. Mono rojo estilo cargo de Loewe (desabrochado para evidenciar todavía más sus curvas premamá) bustier de vinilo en el pecho, deportivas para poder moverse con comodidad en una plataforma a varios metros de altura, y un plumífero oversize en algunos momentos del espectáculo, en el que Rihanna se acarició el vientre con ternura confirmando lo que todos llevaban preguntándose desde que irrumpió en el campo: ¡Está esperando su segundo hijo!

Puedes contarle al mundo que vuelves a estar embarazada en la portada de una revista, en Instagram, por medio de tus representantes... O subida en una plataforma de cristal a más de 15 metros de altura durante tu actuación en el descanso de la Super Bowl. pic.twitter.com/jE9ePSNAov — Paloma Rando (@palomarando) February 13, 2023

Una noticia que certificó (por si quedaba alguna duda después de ser su silueta premamá) minutos después su representante Amanda Silverman, sin revelar más detalles de esta gran noticia que ha enloquecido a los incondicionales de la cantante.