Primeras declaraciones del bailarín Rafael Amargo, tras su puesta en libertad

La Audiencia Provincial de Madrid ha dejado en libertad al artista sin medidas cautelares y a su salida, ha confesado cómo se encuentra tras estar en prisión durante 5 meses.

Este viernes, 12 de abril, llegaba a su fin el juicio de Rafael Amargo por el presunto tráfico de drogas que se descubrió en su piso de Malasaña, en Madrid. La Audiencia Provincial de Madrid le concedía la libertad sin medidas cautelares hace unas horas y salía acompañado de su abogado, Marcos García-Montes.

A la espera de que se dicte sentencia, el artista, que se enfrenta a nueve años de cárcel por narcotráfico, se encontraba al salir de prisión con su mujer y se paraba ante los medios allí reunidos para explicar cómo ha sido su paso por el Módulo 14: "Yo ahora tengo que volver a empezar de cero. Si no es una sentencia absoluta, vamos a recurrir hasta donde haga falta. Porque aquí hay que condenar a la gente que, teniendo un cargo. hace una corrupción tan clave y evidente", ha asegurado en sus primeras palabras en libertad.

Emoción contenida

Visiblemente nervioso y emocionado, el bailarín no dudaba en dar las gracias a los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado y su abogado, así como a sus compañeros de prisión: “Solamente me voy a acordar de los que he dejado ahí dentro, de los que he sentido muchísimo cariño, que es un módulo terapéutico, el módulo 14, un abrazo para mis chicos, que me emociono”.

En respuesta a la pregunta de los periodistas sobre el apoyo de su mujer, Amargo respondía tajante: "Luciana, si hay un altar, es el que se merece Luciana, porque ha estado todos los días, no ha faltado ni uno. Es una persona que también han intentado arruinarle su carrera como actriz, que es una grandísima actriz, y espero que la gente no tenga prejuicios para mirar esto. Espero que Dios pronto la devuelva a los escenarios, que es donde tiene que estar”.

Rafael Amargo aprovechaba también para dar las gracias al abogado que ha llevado su causa, García Montes, destacando que sus estudios en drogodependencia le han ayudado a entender que hay que trabajar en el sistema para ayudar a la reinserción de las personas.

"Llevo 4 años callado y por fin me han dejado hablar, aunque me gustaría haber hablado más. Yo no soy rencoroso, pero yo tengo una profesión y una familia que han sufrido y los culpables tendrás que pagar", sentenciaba el artista mientras confesaba las ganas que tenía de comerse una hamburguesa.