Sebastián Yatra "torea" a Pablo Motos pero se pone "tórrido" con Milena Smit

Las escenas subidas de tono entre el cantante colombiano y la actriz de "Madres Paralelas" de Pedro Almódovar sacaron los colores a Trancas y Barrancas y atizaron la hoguera de Antena 3.

Sebastián Yatra visitó este martes El Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3 para presentar su nueva canción, Una noche sin pensar, cuyo videoclip protagoniza junto a la actriz Milena Smit.

Era más o menos evidente que tratándose de la primera entrevista que concedía desde que se confirmó su relación con Aitana Ocaña (más que nada por las románticas imágenes que han dejado durante los días que han pasado juntos en Miami para asistir a la boda de Lele Pons y Guaynaa) las preguntas sobre la relación iban a estar sobre la mesa.

Claro que el cantante colombiano también debía de saberlo porque llegó bastante preparado para esquivar las preguntas de Pablo Motos con ingenio, sentido del humor y risas tímidas. Vamos, que sus fans se quedaron con las ganas de escuchar de su boca lo feliz que está con la cantante de 11 razones, con la que pronto estrenará la nueva edición de La Voz Kids, donde ambos ejercen de coachs al lado de Rosario Flores y David Bisbal.

"No sé si conoces a una tal Aitana" le dijo el presentador antes de que Yatra, con una sonrisa, admitiera "la conozco, la conozco. Y a Eva (en referencia a la presentadora del talent, Eva González) también la conozco".

"Es la del flequillo", añadió Motos a ver si conseguía sacarle algo, pero su invitado, echando balones fuera, se hizo el loco: "ah, es la del flequillo. Se me hacen parecidos los de la foto".

La bonita amistad entre Sebastián Yatra y Milena Smit

De lo que sí habló fue de la protagonista del videoclip de Una noche sin pensar, Milena Smit, con la que le une una gran amistad y de quien se confiesa fan absoluto: "Es increíble, no sabes lo bonito que fue trabajar con ella. Desde que la vi en Madres paralelas, de Pedro Almodóvar, me fascinó y pensé que algún día me encantaría hacer un videoclip con ella. Le escribí por Instagram, quedamos para tomar un café ese mismo día, le enseñé la canción, le conté qué idea tenía y ella me dijo que quería hacerlo. Y para mí ha sido una de las experiencias más bonitas porque es una chica con mucha luz".

"Hay gente que tiene muy buenas ideas", respondió con una sonrisa cuando Motos le preguntó por las tórridas escenas del videoclip, en el que Yatra y Milena se besan y se bañan desnudos en el mar. Una experiencia que, como el cantante confesó, no fue demasiado agradable "porque lo rodamos en invierno en Valencia, hacía mucho frío y estábamos congelados".