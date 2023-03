Juanma Iturriaga deja plantada a Fabiola Martínez y la cobra explota en Antena 3

La ex de Bertín Osborne no está atravesando una buena etapa con los hombres por lo que se está pudiendo percibir al otro lado de la pequeña pantalla. Increíble pero cierto, "calabazas".

Después de la gran revolución del Rosco de Rafa y la polémica posterior en torno a Orestes, Pasapalabra ya está inmerso plenamente en una nueva etapa con nuevos concursantes y nuevos invitados.

Y este jueves se llevaron la palma y los titulares Fabiola Martínez y Juanma López Iturriaga. La ex de Bertín Osborne protagonizó varios momentazos en el célebre concurso de Antena 3.

Para empezar la prueba de La Pista generó un duelo inédito entre Fabiola y Bricio Segovia, compañeros en Y ahora Sonsoles pero rivales en este plató, y su canción les trasladó al año 1988.

El primer fragmento dejó bien orientado a Bricio, aunque su tarareo acabó dando una pista adicional a su oponente. De hecho, Fabiola recogió bien el guante tras conocer también un verso de la letra y trató de ganarse a Roberto Leal para ganar: "Si bailo, ¿sumo?", bromeó. Así, se levantó de la silla y trató de seguir el ritmo a la vez que intentaba recordar algo más de la letra. Una palabra clave fue suficiente para ganar.

Juanma López Iturriaga, "perseguido por las mujeres", hace la cobra a Fabiola Martínez

Menos suerte tuvo a la hora de bailar con Juanma López Iturriaga, al que nunca gustó esta prueba. El deportista recordó que siempre ha perdido en La Pista desde que participó por primera vez hace 23 años, con Silvia Jato como presentadora. Incluso mandó cartas para que cambiaran este juego. Sin embargo, esa maldición ha llegado a su fin.

Viajar hasta el año 1986 le dio suerte porque fue el más rápido con el pulsador y, sobre todo, reconoció la canción al escuchar el primer fragmento. Hasta se emocionó ("¡Por fin!") e incluso gritó el título y el grupo: Don’t get me wrong de The Pretenders.

La victoria, no obstante, llevaba un reto aparejado: "Fabiola ha dicho que quería bailar contigo", le comentó Roberto Leal pero Iturriaga aseguró que "ni de coña" y amagó con marcharse.

A pesar de todo Martínez lo intentó cuando empezó a sonar la música, se acercó a él… y el exdeportista le hizo la cobra. "Toda la vida perseguido por mujeres", bromeó.

Sea como fuere, la tarde se le dio muy bien a Pasapalabra que además de liderar como cada día la franja para Antena 3 subió sus propias cifras hasta alcanzar el 24.1% de share y 2.380.000 espectadores, sus mejores cifras desde el Rosco ganador de Rafa el pasado 16 de marzo.