El otro presentador de Antena 3 tan "cateto" vistiendo como Roberto Leal triunfa

Son dos de las grandes bazas de la cadena de Atresmedia, dos de sus rostros más exitosos y representativos. Y sin embargo su estilista se tiene que emplear a fondo para modernizarles un poco

Este lunes coincidieron en el plató de Pasapalabra dos de los buques insignia de Antena 3, presentadores fetiche de los concursos de la cadena: el propio Roberto Leal, conductor del programa, y Juanra Bonet, que acaba de estrenar El círculo de los famosos, como invitado.

Leal no pudo evitar bromear al respecto clamando "¡qué dos presentadores tan atractivos tenemos en Antena 3". "Tu ya eres guapo de por sí", comentó al hilo de sus confesiones sobre quién cuida más su imagen.

Y es que Roberto Leal desveló que comparten estilista. "Te pone de caramelo", dijo sobre el trabajo de Lora, de quien explicó que "nos viste y tenemos siempre como una lucha, nos va modernizando".

Juanra Bonet no pudo por menos que confirmarlo, añadiendo que, cuando va a un evento sin el asesoramiento de Lora, recibe después una captura de pantalla junto con el mensaje criticándole que vaya "tan cateto". En este sentido, Leal añadió algunos detalles de cómo está haciendo para rejuvenecer su look: "Me estoy modernizando".

Ya se sabe, renovarse o morir, y así se volvió a demostrar este lunes ya que con tanta "modernización" de presentadores el caso es que Pasapalabra no solo lideró su franja para Antena 3 (como hace siempre, por otra parte) sino que registró sus mejores datos desde el pasado 1 de febrero alcanzando el 24.1% de cuota de pantalla delante de 2.915.000 espectadores.