Aitana se muestra celosilla cuando Sebastián Yatra se pone romántico

Momento incómodo para la cantante catalana cuando el colombiano y la presentadora de ‘La Voz Kids’ se intercambiaron piropos muy románticos y cariñosos como si estuvieran solos en el plató.

Aún no han anunciado su amor ni se les ha visto un gesto cariñoso en público, pero es un secreto avoces que entre Aitana y Sebastián Yatra hay algo. Y quedó bastante claro en la boda de Lele Pons y Guaynaa hace unos meses en Miami, en la que en los vídeos y fotos de los invitados se les podía ver cómplices y encantados de estar juntos rodeados de amigos, sobre todo del colombiano.

😏 ¡Os toca a vosotros!

¿De qué son la K, la M y la H que lleva nuestra @aitanax?

Os leemos. 💬 #LaVozKidsBatallas2

Directo ▶️ https://t.co/9Nihgfjnbg pic.twitter.com/ksRLfW366Y — La Voz Kids (@LaVozKids) June 10, 2023

En la noche del sábado, ‘La Voz Kids’ volvió a darnos buenas pistas del juego secreto en el que ambos están inmersos y de cómo se le cambia la cara a la catalana cuando un tercero quiere entrar en la partida. En la última entrega de la batalla de los jueces del programa, papeles que comparten Aitana y Yatra, se pudo ver un momento de celos de la cantante, mientras el colombiano y Eva González se piropeaban mutuamente como si no hubiera nadie alrededor.

😍 Queremos quedarnos a vivir en estos 14 segundos.#LaVozKidsBatallas2

Directo ▶️ https://t.co/9Nihgfjnbg pic.twitter.com/jn4kh3h8R5 — La Voz Kids (@LaVozKids) June 10, 2023

Todo empezó cuando Yatra hace uso del robo que le queda y la presentadora le recuerda que es el último. “¿Tú qué tienes contra mí?”, le pregunta el de ‘Tacones rojos’. “Yo que voy a tener contra ti, nada -le responde González-, si tú eres como un regalo de Navidad que llegó temprano”, dice provocando las risas de los coaches y de todo el plató.

En ese momento, el cantante se levanta y va al escenario al encuentro de Eva, a la que da insignia una insignia: “Te doy la P de plagiadora porque eso es mío”, le recrimina él.

La ex de Cayetano Rivera decide continuar con el juego: “¿Pero sabes qué pasa? Que como me gustas tanto… Me encantaría ser como tú”. Y él responde: “Tengo una canción que dice yo quiero ser como tú”. Y se pone a cantarla mirando fijamente a la presentadora hasta que queda en blanco: “Se me olvidó el resto de la letra”, dice evidentemente nervioso.

Yatra vuelve a su asiento y la presentadora dice que van seguir con el programa, a lo que Aitana, visiblemente incómoda, responde: “Hombre, estaría muy bien, sí”.

Aunque ninguno de los dos ha querido confirmar la relación hasta el momento, cada vez se les ve más juntos, después de que los rumores apuntan a que su relación comenzó mientras se rodaba ‘La Voz Kids’, una vez que cada uno de ellos había puesto fin a su relación amorosa anterior.

No obstante, son varias las voces que anuncian que al colombiano tontea con la que puede. Es el casode Mayka Rivera, exconcursante de 'La isla de las tentaciones', quien desveló sus interacciones con Sebastián Yatra en Instagram. Otra exconcursante de ese programa, Claudia Martínez, mantuvo una relación el colombiano hace unos años.