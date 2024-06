Máxima preocupación: la cantante Karina, ingresada de urgencia en un hospital

La querida artista da muchos motivos para la preocupación después de experimentar un grave problema de salud, al parecer por una afección cardiaca. Ahora ha recibido el alta hospitalaria.

Este jueves 13 de junio saltaban todas las alarmas sobre el estado de salud de Karina después de que la artista cancelara su asistencia a los Premios Diversa 2024, dedicados a los referentes LGTBIQ+, en los cuales iba a recibir el Diversa de oro a la Trayectoria. Un instante en el que el foco se ponía sobre su persona, ya que algunos medios incluso aseguraban que había tenido que ser ingresada.

Un instante en el que el foco se ponía sobre su persona, ya que algunos medios incluso aseguraban que había tenido que ser ingresada. Ha sido la propia intérprete la que ha querido aclarar cómo se encuentra y lo que ha ocurrido, tal y como recoge ¡Hola!.

Después de tener que cancelar su asistencia a los citados premios, este viernes ha sido la propia intérprete quien a través de un vídeo en su perfil público contaba cómo se encuentra:

"Tenía que haber ido a un evento pero no pudo ser. Tuvimos que ir al hospital porque una ya tiene sus años y hay que cuidarse mucho. Precisamente para no dar estos sustos. Tranquilidad que estoy bien". También ha querido confesar que el próximo día 20 de junio tiene que volver al médico para unas revisiones: "Os contaré cómo va la cosa de los médicos".

Karina: la ilusión es lo último que se pierde

Un comunicado con el que ha aprovechado la popular cantante para dar las gracias por todo el cariño y los mensajes que ha recibido en estas últimas horas: "Estoy bien. Muchísimas gracias por tanto cariño. No sabía yo que me querías tanto. Qué ilusión. Siento muchísimo no haber podido ir al evento de ayer y mando un beso enorme. Todo mi agradecimiento de todo corazón. Y ya sabéis, la ilusión es lo último que se pierde".

Su hija Azahara también ha querido aclarar lo sucedido y mandar un mensaje tranquilizador a todos aquellos que se habían preocupado por el estado de salud de su madre, contando a La Razón cómo se encuentra la exconcursante de GH VIP:

"Todo se ha quedado en un pequeño susto, mi madre se encontraba mal y mi padre fue a recogerla y se la llevó a Urgencias. Allí la tuvieron en observación y vieron que no era un problema importante. A las pocas horas le dieron el alta. Ella es consciente de que a sus setenta y ocho años es normal que tenga sus achaques, no es la primera vez que visita las Urgencias de un centro sanitario… y no se ha enterado nadie. Tuvo que ir a urgencias porque no se encontraba bien, pero ha dormido en casa y todo ha sido un sobresalto".