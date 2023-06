Sálvame Deluxe recibe un “bofetón” de realidad de Manolita Chen

Ella es Manolita Chen, la primera transexual de este país con DNI modificado y logrado. Manuela Saborido Muñoz es historia viva de este país. Nace Manolo y consigue ser lo que sentía

Icono gay. Bandera trans. Símbolo de una España en blanco y negro que luchó por la igualdad y desde la verdad cuando todo era muy complicado. Ella es Manolita Chen, la primera transexual de este país con DNI modificado y logrado. Manuela Saborido Muñoz es historia viva de este país. Nace Manolo y consigue ser lo que sentía desde que toma conciencia de persona. Es Manuela. No Manuel.

Nace Manolo y consigue ser lo que sentía desde que toma conciencia de persona. Es Manuela. No Manuel

Manolita Chen ha sido una de las protagonistas de este pasado fin de semana en el programa Sálvame Deluxe. A sus 80 años vive tranquila. Sin rencor y en paz. Así lo hace saber. La línea editorial del programa pretende por las intervenciones realizadas entre la conductora Maria Patiño y algunos colaboradores que sea Manolita Chen quien continúe con el debate de las dos Españas. Es Manolita Chen. No Juan Eslava Galán. La presentadora y colaboradores desean reabrir este capítulo de la historia que algunos se han apoderado en sus programas electorales. Y los voceros mediáticos dan púlpito. Libertad para abrir temas del pasado pero Chen ya no está en esta primera línea de batalla. Estuvo cuando no fue fácil. Manolita Chen es alguién más que una transexual. Una mujer que crió a cinco hijos sin ser ninguno de ella y con problemas serios. Lo dejó claro. Ella es Chen y Manuela representa su lucha y lo de otros y otras. Siempre lo hará pero lejos de los que han decidido reescribir la historia en aras de su verdad o pensamiento “único” electoralista.

Los tertulianos arengan Manolita Chen para que arremeta con quienes ellos consideran que tienen otra forma de ejecutar las realidad del colectivo LGTBI

Los tertulianos arengan Manolita Chen para que arremeta con quienes ellos consideran que tienen otra forma de ejecutar las realidad del colectivo LGTBI. Sin entrar en el fondo de la cuestión. Manolita Chen es actualidad y no por el Orgullo Gay de este año. Ella siempre estuvo. En tiempos prohibidos. Ley de Vagos y Maleantes y Ley de Peligrosidad Social. Chen vivió aquella época con verdad. Sin pancartas creadas. Es ahora cuando Manolita Chen es noticia porque el Ayuntamiento de Torremolinos ha puesto su nombre a un pasaje de Torremolinos. Fue el pasado mes de marzo. Fue un empeño de la alcaldesa del Partido Popular, Margarita del Cid, que esta gaditana afincada en este municipio de la Costa del Sol y cuna del movimiento gay en España, fuese reconocida por su trayectoria en la lucha del colectivo LGTBI.

En el Deluxe no aparece la imagen del Pasaje que lleva el nombre de Manuel Saborido Muñoz. La verdad no debe “ensuciar” una entrevista. Dirán algunos.

Manolita Chen da “bofetón” con su silencio a quienes quieren recuperar los fantasmas del pasado al tiempo que dan la espalda a los verdaderos actos de reconocimiento a Manolita Chen. En el Deluxe no aparece la imagen del Pasaje que lleva el nombre de Manuel Saborido Muñoz. La verdad no debe “ensuciar” una entrevista. Dirán algunos.